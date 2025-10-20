scorecardresearch
 

आज 20 अक्टूबर 2025 मिथुन राशिफल: दिवाली के दिन मिथुन राशि वाले प्रभावशाली बने रहेंगे, महत्वपूर्ण बात साझा करेंगे

Aaj ka Mithun Rashifal 20 October 2025, Gemini Horoscope Today: व्यक्तिगत विषयों रुचि बनी रहेगी. करीबियों की सुनेंगे. रिश्तों में ऊर्जा रहेगी. प्रस्तावां को समर्थन मिलेगा. सहजता से आगे बढ़ते रहें. आय बढ़त पर रहेगी.

मिथुन - सभी गतिविधियों में धैर्य और विनम्रता बनाए रखें. घरेलु मामलों में सजग रहें. निजी कार्यों पर फोकस रहेगा. सुविधाओं व संसाधनों पर ध्यान देंगे. व्यक्तिगत विषयों रुचि बनी रहेगी. करीबियों की सुनेंगे. रिश्तों में ऊर्जा रहेगी. प्रस्तावां को समर्थन मिलेगा. सहजता से आगे बढ़ते रहें. आय बढ़त पर रहेगी. बहस से बचेंगे. घर में समय दें. स्वार्थ संकीर्णता त्यागें. आर्थिक मामलों में निरंतरता रखें. प्रभावशाली बने रहेंगे. प्रबंधन में सहजता बनाए रहेंगे. घर में सुख बढ़ा रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर व प्रबंधन के प्रयास बनेंगे. कारोबार में सक्रियता रखेंगे. उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. सूझबूझ और सामंजस्यता रखेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. कामकाज में प्रभावशाली रहेंगे. संकल्प पूरा करेंगे.

धन संपत्ति-  अपने काम पर फोकस बनाए रखेंगे. सफलता उत्साहित रखेगीं. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. सूझबूझ और सामंजस्यता रखेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. भ्रमपूर्ण वार्ताओं में नहीं आएंगे.

प्रेम मैत्री- घर परिवार से करीबी रहेगी. समर्पण सहयोग बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण बात साझा करेंगे. रिश्तों में सुधार आएगा. प्रियजन खुशी ब़ढ़ाएंगे. परिजनों से करीबी बढ़ेगी. व्यक्तिगत संबंधों में प्रभावशाली रहेंगे. विनम्रता बनाए रखें. भावुकता पर नियंत्रण बढ़ाएं.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्य जांच कराएंगे. सकारात्मकता बढ़ाएंगे. रक्तचाप आदि पर नियंत्रण रहेगा. वाणी व्यवहार अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा रखें. जीवनस्तर सुधरेगा.

शुभ अंक : 2 3 5  

शुभ रंग : मेहंदी कलर

आज का उपाय : स्वास्थ्य संवार व व्यक्तित्व श्रंगार पर बल दें. रूपचतुदर्शी के व्रत नियम का पालन बनाए रखें. जिद से बचें.

