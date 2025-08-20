scorecardresearch
 

आज 20 अगस्त 2025 मिथुन राशिफल: मिथुन वाले सुखद समय का लाभ उठाएंगे, लेनदेन में सतर्कता बनाए रहेंगे

Aaj ka Mithun Rashifal 20 August 2025, Gemini Horoscope Today: परिचित सहायक होंगे. नए विषयों में उत्साह बनाए रहेंगे. रचनात्मकता पर जोर होगा. कला कौशल बढ़ाने की कोशिश रहेगी. शुभ सूचनाएं मिलेंगी.

gemini horoscope
मिथुन - आर्थिक अवसर भुनाएंगे. आधुनिक मामलों से जुड़ेंगे. विविध कार्यों में तेजी बनाए रखेंगे. सुखद समय का लाभ उठाएंगे. परिचित सहायक होंगे. नए विषयों में उत्साह बनाए रहेंगे. रचनात्मकता पर जोर होगा. कला कौशल बढ़ाने की कोशिश रहेगी. शुभ सूचनाएं मिलेंगी. अवरोधों में स्वतः कमी आएगी. बड़प्पन से काम लेंगे. जीवन स्तर प्रभावशाली बनाए रखेंगे. सभी प्रभावित व प्रसन्न होंगे. कार्ययोजनाएं गति लेंगी. विविध प्रयोग बढ़ाएंगे. महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्य विस्तार के मौके बनेंगे. करियर में सक्रियता बढ़ाएंगे. कार्यस्थल पर पर्याप्त समय देंगे. वाणिज्यिक गतिविधियो में रुचि दिखाएंगे. इच्छित प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. नवाचार के प्रयासों में आगे रहेंगे.

धन संपत्ति- वरिष्ठों का समर्थन बना रहेगा. लाभ प्रभाव में वृद्धि होगी. वित्तीय उपलब्धियां बढ़ेंगी. सूझबूझ व सहकार से काम लेंगे. लेनदेन में सतर्कता बनाए रहेंगे. निर्णय लेने में सहज रहेंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा.

प्रेम मैत्री- प्रिय की भावनाओं का मान सम्मान रखेंगे. अपनों को सरप्राइज करेंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. सबका ख्याल रखेंगे. मान सम्मान बनाए रखेंगे. मित्रता मजबूत बनी रहेगी. अपनों को अचंभित करेंगे. स्वजनों का भरोसा जीतेंगे. परस्पर सहयोग से आगे बढ़ेंगे. मित्रगण समय देंगे. महत्वपूर्ण प्रस्ताव पााएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सहकार भावना बनाए रहेंगे. सामंजस्यता व साझेदारी बढ़ेगी. स्वाभिमान बढ़ेगा. जोखिमकार्य में रुचि लेंगे. स्वास्थ्य बेहतर होगा.

शुभ अंक: 1 2 5 और 8

शुभ रंग: लाइट

आज का उपाय: रिद्धी-सिद्धी के दाता देवताओं में अग्रपूज्य श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. ओम् गं गणपतये नमः एवं ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. तेजी रखें.

