scorecardresearch
 

Feedback

आज 19 अगस्त 2025 मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वालों के धनधान्य में वृद्धि होगी, ये है आपका लकी रंग

Aaj ka Mithun Rashifal 19 August 2025, Gemini Horoscope Today: संबंधों का लाभ उठाएंगे. कला कौशल को बल मिलेगा. आधुनिक सोच से आगे बढ़ेंगे. पद प्रतिष्ठा प्रभाव में वृद्धि होगी. साख बनाए रखेंगे.

Advertisement
X
gemini horoscope
gemini horoscope

मिथुन - नए ढंग से कार्य करने और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में मददगार समय है. सृजन कार्यों में रुचि बनी रहेगी. संवेदनशीलता पर जोर बनाए रखेंगे. पेशेवर लक्ष्यों पर ध्यान देंगे. सृजनात्मक कार्य संवारेंगे. विविध प्रयासों में तेजी आएगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली बना रहेगा. सभी क्षेत्रों में शुभता और साख बढ़ेगी. प्रशासनिक पक्ष मजबूत रहेगा. भूमि भवन के कार्य बनेंगे. साझीदारी में सफलता पाएंगे. आय के नवीन स्त्रोत बनेंगे. 

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र की अनुकूलता बढ़ी रहेगी. सकारात्मकता उत्साह बढ़ाएगी. संबंधों का लाभ उठाएंगे. कला कौशल को बल मिलेगा. आधुनिक सोच से आगे बढ़ेंगे. पद प्रतिष्ठा प्रभाव में वृद्धि होगी. साख बनाए रखेंगे. 

धन संपत्ति- साझीदारी के मामलों में सफल होंगे. लोकप्रियता बढ़त पर रहेगी. वाणिज्यिक लक्ष्य को पूरा करेंगे. महत्वपूर्ण कार्य साधेंगे. उपलब्धि अर्जित कर सकते हैं. धनधान्य में वृद्धि रहेगी. चहुंओर शुभता के संकेत हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

पेशेवरों भरोसा जीतें, आर्थिक लाभ मिलाजुला बना रहेगा 
मिथुन: तेजी से काम करने का दिन है, मित्रों से सहयोग मिलेगा 
मिथुन: हर काम सावधनी से करें, जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा 
उधार से बचें, खर्च व निवेश का स्तर बढ़ा हुआ रहेगा 
जन्माष्टमी पर मिथुन वालों की शुभकार्यों की रूपरेखा बनेगी, निसंकोच आगे बढ़ेंगे  

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह को बढ़ावा मिलेगा. मन के मामलों में सुधार आएगा. भेंटवार्ता बनाए रखेंगे. रिश्तों में उत्साहित रहेंगे. साझा भावना बनाए रखेंगे. अन्य की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. बड़ी सोच बनी रहेगी. घर शुभता का संचार बना रहेगा. संबंधों में वृद्धि होगी. प्रियजनों के साथ सुखद पल बिताएंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहार प्रभावी रहेगा. उचित निर्णय ले पाएंगे. कार्य ऊर्जा बढ़ेगी. संवेदनशीलता बनी रहेगी. खानपान संवरेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. 

Advertisement

शुभ अंक :  1 5 और 9  

शुभ रंग : अखरोट समान

आज का उपाय : शंकर सुमन केशरी नंदन बजरंगबली हनुमानजी पर घी का चोला चढ़ाएं. गुड़ चना का प्रसाद बांटें. रुटीन संवारें. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement