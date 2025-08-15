scorecardresearch
 

आज 15 अगस्त 2025 मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वाले उन्नति के पथ पर सहजता से आगे बढ़ेंगे, कामकाजी हित साधने में सफल होंगे

Aaj ka Mithun Rashifal 15 August 2025, Gemini Horoscope Today: आर्थिक कार्यों को अपनों के समर्थन से पूरा करने पर जोर होगा. प्रतिस्पर्धा में आगे रहेंगे. पेशेवर प्रदर्शन में संवार आएगा.

gemini horoscope
मिथुन- चहुंओर सकारात्मकता बनी रहेगी. संवाद संचार बेहतर रहेंगे. कार्यक्षेत्र में अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. सफलता बढ़ाने पर जोर रहेगा. शुभकार्य गति लेंगे. नवीन मामलों में सामंजस्य रखेंगे. आर्थिक कार्यों को अपनों के समर्थन से पूरा करने पर जोर होगा. प्रतिस्पर्धा में आगे रहेंगे. पेशेवर प्रदर्शन में संवार आएगा. उम्मीद के अनुरूप प्रयास बनाए रखेंगे. विभिन्न कार्यों में प्रबंधन से जु़ड़े मामलों पर फोकस बढ़ाएंगे. कार्य विस्तार पर जोर रखेंगे. सहकर्मियों और मित्रों का साथ सहयोग रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. आर्थिक उछाल बना रहेगा. लाभ की स्थिति बेहतर रहेगी. कार्यों को पूरे करने की कोशिश बढ़ाएंगे. अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय रणनीति सफल रहेगी. व्यावसायिक कार्यों में रुचि रखेंगे. उन्नति के पथ पर सहजता से आगे बढ़ेंगे. कामकाजी हित साधने में सफल होंगे. कार्ययोजनाएं गति पाएंगी. सामंजस्यता बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- मन प्रसन्न बना रहेगा. निजी मामले अनुकूल बनेंगे. रिश्तों को संवारने में रुचि बनाए रखेंगे. परस्पर विश्वास को बढ़ावा मिलेगा. प्रेम संबंध मजबूत बनाए रहेंगे. मित्रों को प्रभावित करेंगे. भ्रमण पर जाएंगे. प्रियजनों के समक्ष जरूरी बात कहेंगे. मन प्रसन्न रहेगा. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- तेजी से काम लेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मेलजोल बढ़ाएंगे. संवेदनशीलता बनी रहेगी. मनोबल ऊंचा रहेगा. संतुलन व अनुशासन बढ़ाएं.
शुभ अंक: 5 6 और 8

शुभ रंग: स्काई ब्लू

आज का उपाय: दैत्यनाशिनीदेवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिष्ठान्न का वितरण करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. सक्रियता बढ़ाएं.

