आज 14 अक्टूबर 2025 मिथुन राशिफल: सबसे बनाकर चलेंगे, मान सम्मान में वृद्धि होगी

मिथुन - पारिवारिक संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. धनधान्य में वृद्धि बनाए रखेंगे. हर्ष आनंद के क्षण बने रहेंगे. घर में उत्सव का वातावरण रहेगा. संस्कारों को बल मिलेगा. वचन निभाएंगे. निजी जीवन में शुभता रहेगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सुख सौख्य बढ़ा रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सबका दिल जीतेंगे. अतिथि आगमन बना रहेगा. परिजनों से सुख संवाद बढ़ेगा. नजदीकी बनी रहेगी. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखेंगे. कुटम्बियों से सहकार बढाएंगे.



नौकरी व्यवसाय- वित्तीय अवरोधों को दूर करने में सफल रहेंगे. महत्वपूर्ण विषयों में तेजी आएगी. विवेकपूर्ण निर्णय लेंगे. आर्थिक प्रयासों में गति आएगी. वाणिज्यिक प्रयास पक्ष में बनेंगे. कार्ययोजनाओं पर फोकस रखेंगे.

धन संपत्ति- बचत व संग्रह के कार्योंं को बल मिलेगा. साज सज्जा को बनाए रखेंगे. बैंकिंग संबंधी कार्य बनेंगे. जीवन स्तर पर ध्यान देंगे. कार्य कुशलता बल पाएगी. परंपराओं को बढ़ावा देंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.

प्रेम मैत्री- निजी संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. अपनों के प्रति आदरभाव बढ़ाएंगे. खुशियां बढ़त पर बनी रहेंगी. प्रेम स्नेह के प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत संबंधों में रुचि रहेगी. कुटुम्बियों पर ध्यान देंगे. रिश्तों में प्रभाव बनाए रखेंगे. सबसे बनाकर चलेंगे. मान सम्मान में वृद्धि होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार में मिठास रहेगी. उमंग और उत्साह दिखाएंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. सेहत अच्छी रहेगी. साख सम्मान बढ़ेंगे. व्यक्तित्व संवरेगा.

शुभ अंक : 5 6 और 9

शुभ रंग : बादामी

आज का उपाय : राम भक्त हनुमानजी की पूजा वंदना करें. लाल वस्तुओं का दान बढ़ाएं. मदद का भाव रखें.

