आज 14 अगस्त 2025 मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वाले लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ें, साहस व सूझबूझ से बेहतर प्रदर्शन करें

मिथुन- आर्थिक वाणिज्यिक विषयों में प्रभावशाली बने रहेंगे. प्रबंधन व पैतृक संस्कारों पर जोर रहेगा. करियर व्यवसाय में मामलों को गति देंगे. साख सम्मान बढ़ा हुआ रहेगा. जिम्मेदारियों को हरसंभव निभाने की कोशिश रखें. सात्विकता व सामंजस्य पर जोर दें. सोच विचारकर निर्णय लें. सेहत का ख्याल रखें. सबको साथ लेकर चलेंगे. वातावरण की अनुकूलता लाभ उठाएंगे. कार्य व्यापार अपेक्षा से अच्छा रहेगा. साझेदारी में इच्छित उपलब्धियां बनेंगीं.

नौकरी व्यवसाय- उद्योग व्यापार में रुटीन बनाए रखेंगे. सकारात्मकता का लाभ उठाएंगे. लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे. साहस व सूझबूझ से बेहतर प्रदर्शन करेंगे. जिद और अंहकार से बचेंगे. मामले लंबित नहीं रखें.

धन संपत्ति- आर्थिक स्तर बेहतर होगा. लाभ उछाल बनाए रखेंगे. आवश्यक कार्य पक्ष में बनेंगे. स्थायित्व के प्रयास आगे बढ़ेंगे. धन संपत्ति के विषयों से जुड़ेंगे. विभिन्न मामलों में गति आएगी. सामंजस्य पर जोर बढाएंगे.

प्रेम मैत्री- घर परिवार में समय दें. अपनों की अनदेखी न करें. परस्पर विश्वास बनाए रखेंगे. मुलाकात असरदार रहेगी. वचन निभाएंगे. परिवार में समय देंगे. बड़प्पन रखेंगे. सुख सौख्य बढे़गा. मन के मामले संवार पर रहेंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी. संबंध घनिष्ठ होंगे. सुख सौख्य रहेगा. जिद में न आएं.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान आकर्षक रहेगा. जीवनशैली में सात्विकता रखेंगे. व्यक्तित्व मजबूत रहेगा. उत्साह से कार्य करेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. सक्रियता बनाए रहेंगे.

Advertisement

शुभ अंक: 3 4 5

शुभ रंग: वासंती

आज का उपाय: जगत्पालक श्रीहरि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सहकार रखें.

---- समाप्त ----