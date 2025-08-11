scorecardresearch
 

Feedback

आज 11 अगस्त 2025 मिथुन राशिफल: मिथुन वालों का खानपान संवरेगा, ये है आपका लकी रंग

Aaj ka Mithun Rashifal 11 August 2025, Gemini Horoscope Today: मन के मामलों में सफलता मिलेगी. प्रभावी ढंग से बात रखेंगे. भरोसा जीतेंगे. सकारात्मकता बनी रहेगी. प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. रिश्तों को बेहतर बनाएंगे.

Advertisement
X
gemini horoscope
gemini horoscope

मिथुन - भाग्य के बल से उन्नति के अवसर अनुकूल बने रहेंगे. सकारात्मक माहौल से उत्साह बढ़ा हुआ रहेगा. करीबी साथ निभाएंगे. संपर्क संवाद बेहतर बनाए रखेंगे. विविध मामले पक्ष में साधेंगे. विनम्र व्यवहार बनाए रखेंगे. धर्म आस्था को बल मिलेगा. आत्मविश्वास और उत्साह बनाए रखेंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे. योजनागत विषयों पर जोर देंगे. लोगों से तालमेल बढ़ेगा. मित्रों और सहकर्मियों का साथ पाएंगे. वरिष्ठों से भेंट होगी. प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. लेनदेन में सहजता बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक एवं वाणिज्यिक लाभ संवार पर बना रहेगा. सूझबूझ से कार्य करेंगे. पेशेवर विस्तार को बढ़ावा मिलेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. प्रबंधकीय मामले गति लेंगे. व्यापार में बेहतर बने रहेंगे.

धन संपत्ति- अवसरों का लाभ उठाएंगे. वाणिज्यिक गतिविधियां में बेहतर रहेंगे. आर्थिक लक्ष्य तेजी से पूरे होंगे. उल्लेखनीय प्रदर्शन बनाए रखेंगे. प्रबंधन पर जोर देंगे. दीर्घकालिक योजनाएं संवरेंगी.

सम्बंधित ख़बरें

मिथुन राशिफल 10 अगस्त: परिवार से सहयोग मिलेगा, जानें कैसा रहेगा दिन 
पेशेवरों से मेलजोल बढ़ाएंगे, विविध मामले पक्ष में बनेंगे  
पेशेवरता पर जोर बनाए रखेंगे, व्यर्थ बातों के भ्रम व बहकावे में नहीं आएंगे 
मिथुन राश‍िफल 09 अगस्त: मेहनत का फल मिलेगा, जानें कैसा रहेगा दिन 
मिथुन राश‍िफल 08 अगस्त: अपने काम को संभालने का समय है, जानें कैसा रहेगा दिन 

प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष मजबूत बना रहेगा. वातावरण की अनुकूलता का लाभ उठाएंगे. प्रियजनों की खुशी बनाए रखेंगे. मन के मामलों में सफलता मिलेगी. प्रभावी ढंग से बात रखेंगे. भरोसा जीतेंगे. सकारात्मकता बनी रहेगी. प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. रिश्तों को बेहतर बनाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- तेजी से कार्य करेंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. कामकाज में अनुकूलता बढ़ेगी. व्यक्तित्व आकर्षक बना रहेगा. खानपान संवरेगा. सुख संवाद बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक : 1 2 5 8

Advertisement

शुभ रंग : मूनस्टोन

आज का उपाय : भगवान भोलेनाथ शिवशंकर की पूजा वंदना करें. शिव पंचाक्षरी मंत्र एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. धर्मयात्राएं बढ़ाएं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement