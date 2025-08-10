आज 10 अगस्त 2025 मिथुन राशिफल: पेशेवरों से मेलजोल बढ़ाएंगे, विविध मामले पक्ष में बनेंगे

मिथुन - भाग्य से लाभ में वृद्धि बनी रहेगी. सभी का साथ और विश्वास पाएंगे. भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे. कामकाज में स्पष्टता रखेंगे. बड़ों के प्रति आदर भाव बढ़ेगा. नेतृत्व क्षमता बढ़त पर रहेगी. अनुभवियां की सलाह लेंगे. साहस पराक्रम बना रहेगा. नवीन गतिविधि बल पाएंगी. कारोबार में सकारात्मकता बढ़ी रहेगी. संबंधों में विश्वास बनेगा. नीति नियम निरंतरता से आगे बढ़ेंगे. कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा. जनकल्याण के कार्यां से जु़डेंगे. पुण्यलाभ का प्रयास रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- सफलता का प्रतिशत ऊंचा बना रहेगा. कारोबारी तेजी से काम लेंगे. कामकाजी परिस्थितियां शुभकर रहेंगी. सामंजस्य को बढ़ावा मिलेगा. पेशेवरों से मेलजोल बढ़ाएंगे. विविध मामले पक्ष में बनेंगे.

धन संपत्ति- साख संवार पर रहेगी. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. वार्ताओं में प्रखरता से पक्ष रखेंगे. भेंटवार्ता व पेशेवर चर्चा में प्रभावी रहेंगे. दीर्घकालिक योजनाओं गति देंगे. विविध अनुबंधों को आगे बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- मन की बात उत्साह से कह पाएंगे. रिश्तों में उत्साह दिखाएंगे. प्रेम और विश्ववास को बल मिलेगा. कामकाजी अवरोध दूर होंगे. रिश्ते निभाने में आगे रहेंगे. विनम्र और मितभाषी रहेंगे. निजी विषयों पर फोकस रहेगा. संबंध मजबूत होंगे. मित्रजनों से घनिष्ठता बढ़ेगी. अपनों का ख्याल रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्मार्ट वर्किग बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य में सुधार बना रहेगा. जांच के परिणाम सकारात्मक होंगे. खानपान में सात्विकता बनाए रखेंगे. मनोबल बढ़ेगा.

शुभ अंक : 1 5 और 9

शुभ रंग : आसमानी

आज का उपाय : सौरमंडल के मूल भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमो नमः का जाप करें. मेवे-मिश्री का प्रसाद बांटें. तीर्थयात्रा करें.



