आज 9 अगस्त 2025 मिथुन राशिफल: पेशेवरता पर जोर बनाए रखेंगे, व्यर्थ बातों के भ्रम व बहकावे में नहीं आएंगे

मिथुन - समय सहजता से आगे बढ़ने की सलाह वाला है. विभिन्न कार्यों में जल्दबाजी न दिखाएं. धर्म और धैर्य से काम लेंगे. नीति एवं व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएंगे. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचेंगे. सफलता प्रतिशत पूर्ववत् बना रहेगा. परिस्थितियां मिश्र प्रभाव की बनी रहेगी. प्रलोभन व दिखावे में न आएं. उचित विचार विमर्श के साथ चर्चा व समझौते करें. भार उठाने से बचें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. परिजनों से किया वादा पूरा करने का प्रयास करें. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार बनाए रखें.

नौकरी व्यवसाय- आवश्यक लेनदेन में समझदारी से आगे बढ़ने पर बल देंगे. पेशेवरता पर जोर बनाए रखेंगे. व्यर्थ बातों के भ्रम व बहकावे में नहीं आएंगे. कार्य व्यापार में निरंतरता बनाए रखेंगे. पहल पराक्रम में जल्दबाजी करने से बचेंगे.

धन संपत्ति - आर्थिक वाणिज्यिक मामलों में रुटीन पर अधिक फोकस होगा. नवीन गतिविधियों में सहजता दिखाएंगे. व्यावसायिक मामलों में अपरिचितों से स्पष्टता रखेंगे. नियमपालन बनाए रखेंगे. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ा रहेगा.

प्रेम मैत्री- भेंटवार्ता में सहजता से पक्ष रखें. व्यक्तिगत संबंधों में सामंजस्य बढ़ाएंगे. आवश्यक सूचना की प्राप्ति संभव है. भावावेश में प्रतिक्रिया नहीं देंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. प्रेम पक्ष में त्याग भाव बना रहेगा. वाणी व्यवहार मधुर रखेंगे. गरिमा गोपनीयता पर जोर रहेगा. परिजन सहयोगी होंगे.



स्वास्थ्य मनोबल- खानपान में सात्विकता रखेंगे. तैयारी पर जोर बढ़ाएंगे. अंधविश्वास से बचेंगे. विनम्रता से काम लेंगे. जिद का त्याग करेंगे. योजनानुसार आगे बढ़ेंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 5 8 और 9

शुभ रंग : रॉयल ब्लू

आज का उपाय : धर्म की रक्षा में आगे रहने वाले परमवीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. तिल तिलहन का दान करें. पीड़ित की मदद करें.



---- समाप्त ----