आज 4 सितंबर 2025 मिथुन राशिफल: वाणिज्यिक लेनदेन में संतुलन रखेंगे, सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे

Aaj ka Mithun Rashifal 4 September 2025, Gemini Horoscope Today: पेशेवरों के लिए वक्त की चाल मध्यम है. सोच विचारकर निर्णय लेंगे. संसाधनों पर जोर रहेगा. कारोबारी सक्रियता में सेहत की अनदेखी न करें. जल्दबाजी में समझौता न करें. वाणी व्यवहार में सहज-सजग रहें.

gemini horoscope
मिथुन - शारीरिक संकेतों के प्रति चूक व अनदेखी की स्थिति से बचें. खानपान की संवेदनशीलता बनाए रखें. स्वास्थ्यग मामलों पर ध्यान दें. व्यवस्था और अनुशासन पर जोर रखेंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. व्यवस्था संवारने का प्रयास होगा. पेशेवरों के लिए वक्त की चाल मध्यम है. सोच विचारकर निर्णय लेंगे. संसाधनों पर जोर रहेगा. कारोबारी सक्रियता में सेहत की अनदेखी न करें. जल्दबाजी में समझौता न करें. वाणी व्यवहार में सहज-सजग रहें.

नौकरी व्यवसाय- आवश्यक विषयों को प्राथमिकता में पूरा करें. कार्यों में ढिलाई न दिखाएं. योजनाओं को धैर्यपूर्वक आगे बढ़ाएं. सहज गति से लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें. नीति नियमों पर भरोसा रखेंगे.

धन संपत्ति- धूर्तां से सतर्क रहें. करियर व्यापार में दबाव की स्थिति बनी रहेगी. लाभ एवं प्रभाव सामान्य रहेगा. अनुबंधों का पालन करेंगे. वाणिज्यिक लेनदेन में संतुलन रखेंगे. सामंजस्य से आगे बढेंगे.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में दबाव की स्थिति रह सकती है. स्वार्थी सोच से बचें. नकारात्मकता का त्याग करें. अपनों की सलाह मानें. भावनात्मक विषयों में स्पष्टता बढ़ाएं. अनुभवियां की सलाह से आगे बढ़ें. गोपनीयता व संबंधों का सम्मान करें.

स्वास्थ्य मनोबल- सजगता बनाए रहें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. आलस्य पर अंकुश रखें. लापरवाही न बरतें. अपनों की सहायता पाएंगे. आत्मविश्वास बनाए रखें.

शुभ अंक : 3 4 5

शुभ रंग : पीच कलर

आज का उपाय : जगत के पालनहार श्रीहरि भगवान विष्णु और मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीले फल फूल एवं मीठा चढ़ाएं. ओम् गुं गुरुवे नमः का जाप करें. नियम पालन रखें.
 

