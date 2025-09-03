आज 3 सितंबर 2025 मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति में होगा सुधार, जानें कैसा जाएगा आज का दिन

मिथुन - परिवार के लोग सहयोग रखेंगे. अनुशासन और नियंत्रण बढ़ाएंगे. लोगों में भरोसा बनाए रखेंगे. सबका मान सम्मान रखेंगे. व्यवहार में मिठास बढ़ेगी. आय उम्मीद से अच्छी रहेगी. जीवन में स्थिरता और धैर्य बढ़ेंगे. कार्ययोजनाएं गति पाएंगी. मामले लंबित रखने से बचें. साझीदारी बढ़ाने का प्रयास रहेगा. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में सहजता रहेगी. नेतृत्व क्षमता संवार पाएगा. साथी समकक्ष सहयोगी होंगे. विविध कार्यों में तेजी दिखाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- उद्योग व्यापार के मामलों में सामंजस्यता बढ़ाएंगे. साझीदारी को बल मिलेगा. विभिन्न प्रयासों को गति मिलेगी. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. कामकाज में वृद्धि होगी.

धन संपत्ति- धन धान्य में वृद्धि बनी रहेगी. संपत्ति के मामले पक्ष में बनेंगे. टीम वर्क में बेहतर रहेंगे. औद्योगिक प्रयास आगे बढ़ाएंगे. भूमि भवन के कार्य बनेंगे. उद्योग व्यापार में बेहतर रहेंगे.

प्रेम मैत्री- दाम्पत्य में सुख बढे़गा. मन के मामले मजबूत बने रहेंगे. रिश्ते संवार पर बने रहेंगे. संबंधों में मजबूती आएगी. प्रेम स्नेह के विषय बेहतर होंगे. निजी जीवन में सुख सौख्य रहेगा. मित्रों का साथ विश्वास पाएंगे. अपनों को दिया वचन निभाएंगे. परिवार में समय देंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तिगत मामले बनेंगे. खानपान में सात्विकता बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व मजबूत रहेगा. उत्साह से कार्य करेंगे. अनुकूलन बढ़ेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 3 5 9

शुभ रंग : हरा

आज का उपाय : भगवान शिवशंकर और गौरी के पुत्र देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय सिद्धी विनायक श्रीगणेश की विधिवत् पूजा वंदना करें. पान मोदक अर्पित करें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. विनम्र रहें.

---- समाप्त ----