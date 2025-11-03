scorecardresearch
 

आज 3 नवंबर 2025 मिथुन राशिफल: प्रयास बनाए रखेंगे, लाभ प्रतिशत बेहतर रहेगा

Aaj ka Mithun Rashifal 3 November 2025, Gemini Horoscope Today: अधिकारियों का समर्थन मिलेगा. चर्चाओं में बेहतर रहेंगे. जोखिम उठाने की सोच रहेगी. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा.सभी सहयोगी होंगे

मिथुन - शासन प्रशासन के मामलों में सहकारिता बढ़ाएंगे. प्रबंधन से संबध्ां कार्योंं में गति आएगी. चहुंओर अनुकूलता रहेगी. लाभ बढ़त पर बना रहेगा. आस्था विश्वास से आगे बढ़ेंगे. शुभ सूचनाओं का आदान प्रदान बना रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बनाए रहेंगे. कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. पैतृक कार्यं बनेंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. सभी सहयोगी होंगे. अधिकारियों का समर्थन मिलेगा. चर्चाओं में बेहतर रहेंगे. जोखिम उठाने की सोच रहेगी. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण प्रयास सफल होंगे. कामकाज में तेजी रहेगी. बेहतर गति से आगे बढ़ते रहेंगे. कामकाजी प्रयास बनाए रखेंगे. लाभ प्रतिशत बेहतर रहेगा. पेशेवर प्रयासों में उत्साह दिखाएंगे.

धन संपत्ति- प्रबंधकीय पक्ष संवारेंगे. नीति नियम का पालन रखेंगे. तैयारी से आगे बढ़ेंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे. व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे. लेनदेन में पहल पराक्रम दिखाएंगे. बहकावे में नहीं आएंगे.

प्रेम मैत्री- आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. प्रेम प्रस्ताव पक्ष में बनेंगे. संबंधियों में समन्वय रखेंगे. सहयोग संतुलन सामंजस्य पर बल देंगे. मन की कहेंगे. भेंट के अवसर बनेंगे. प्रिय प्रसन्न रहेंगे. रिश्ते संवरेंगे. सुख सौख्य बढ़ेगा. खुशियों को साझा करेंगे. मित्रों से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- जीवनशैली में वृद्धि होगी. जिम्मेदार लोग प्रभावित होंगे. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. कार्यक्षमता संवरेगी. सेहत अच्छी बनी रहेगी. बड़ा सोचेंगे.

शुभ अंक : 2 3 और 5
शुभ रंग : स्काई ब्लू
आज का उपाय : भोलेनाथ शिवशंकर के परिवार की पूजा वंदना अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. भरोसा बढ़ाएं. तार्किकता रखें.

