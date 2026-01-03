scorecardresearch
 
आज 3 जनवरी 2026 मिथुन राशिफल: संकोच दूर होगा, पद प्रभाव बना रहेगा

Aaj ka Mithun Rashifal 3 January 2026, Gemini Horoscope Today: सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. विनम्र व मधुर व्यवहार रहेगा. यात्रा संभव है. बड़प्पन से काम लेंगे. सीख सलाह बनाए रहेंगे. महत्पूर्ण निर्णय ले पाएंगे.

gemini horoscope

मिथुन - तेज तरक्की की संभावनाएं बल पाएंगी. औरों के भरोसे पर खरे उतरेंगे. हर्ष आनंद के पल निर्मित होंगे. संबंधियों के साथ खुशियां बांटेंगे. चहुंओर अनुकूलता बनी रहेगी. रचनात्मक कार्योंं से जुड़ेंगे. सुख सौख्य में वृद्धि होगी. सरप्राइज दे सकते हैं. योजनानुसार कार्य गति रखेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. विनम्र व मधुर व्यवहार रहेगा. यात्रा संभव है. बड़प्पन से काम लेंगे. सीख सलाह बनाए रहेंगे. महत्पूर्ण निर्णय ले पाएंगे. दान धर्म और सहकार बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक कार्य सधेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन से सबको लुभाएंगे. लक्ष्योन्मुख रहेंगे. नियमों का पालन करेंगे. करियर कारोबार बेहतर बना रहेगा. जिम्मेदारियों को स्वीकारेंगे.

धन संपत्ति- सबका सहयोग पाएंगे. लाभ संवार पर बना रहेगा. आर्थिक मामलों धैर्य दिखाएंगे. जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचेंगे. दीर्घकालिक योजनाएं रखेंगे. संकोच दूर होगा. पद प्रभाव बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- आपसी सहयोग रहेगा. चर्चा संवाद में सहजता से रखेंगे. सबके हित का भाव बना रहेगा. परिवार के लोगप्रसन्न होंगे. स्नेह विश्वास को मजबूती मिलेगी. सभी का ख्याल रखेंगे. प्रियजनों संग समय बिताएंगे. भावनात्मक संतुलन बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में सहजता रहेगी. रिश्तों को निभाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सामंजस्य से काम लेंगे. अवसर का इंतजार करेंगे. सेहत संबंधी अवरोध दूर होंगे. व्यक्त्ति्व प्रभावशाली रहेगा. उत्साह बनाए रखेंगे.

शुभ अंक : 3 5 और 8

शुभ रंग : हल्का नीला

आज आज का उपाय : पवनपुत्र महाबली महावीर हनुमानजी की वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं व तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. व्यवस्था संवारें.

