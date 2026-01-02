आज 2 जनवरी 2026 मिथुन राशिफल: संवेदनशीलता रखेंगे, अपनों की प्रसन्नता बढ़ाएंगे

मिथुन - आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. कार्य व्यापार में इच्छित जगह बनाए रखने में सफल होंगे. सुखद यात्रा के संकेत बने हुए हैं. शुभ सूचना मिल सकती है. संपर्कां का लाभ मिलेगा. रचनात्मक गतिविधियों को संवारेंगे. स्मरणीय पल साझा करेंगे. विनम्रता और एकाग्रता बढ़ेगी. विभिन्न क्षेत्रों में लाभ की संभावना रहेगी. अध्ययन अध्यापन में रुचि रखेंगे. करीबियों के साथ उपलब्धियों को साझा करेंगे. चहुंओर सुख सौख्य का वातावरण रहेगा. नवाचार बढ़ाने की भावना रहेगी.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में शुभता बढ़ेगी. पेशेवर संबंधों पर जोर बढ़ाएंगे. कार्यशैली संवरेगी. साख सम्मान में वृद्धि होगी. सबका सहयोग मिलेगा. तेजी से विभिन्न कार्य पूरे करेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन पर जोर रहेगा.

धन संपत्ति-- इच्छित प्रस्ताव मिलेंगे. बड़े प्रयासों को गति देंगे. लाभ के अवसरों को भुनाने की सोच रहेगी. वित्तीय मामले पक्ष में रहेंगे. धन संपत्ति बढ़ेगी. लक्ष्य साधने में सफलता पाएंगे. आपसी सामंजस्य बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंध मजबूत बनेंगे. प्रियजनों के संग सुख सौख्य से रहेंगे. संबंध मधुर बने रहेंगे. वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. संवेदनशीलता रखेंगे. अपनों की प्रसन्नता बढ़ाएंगे. आनंद का वातावरण रहेगा. मित्रों से भेंट होगी. स्वजनों का ख्याल रखेंगे. चर्चा संवाद बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- उत्साह से भरे रहेंगे. विरोधी शांत रहेंगे. करीबियों का साथ विश्वास बढ़ाएगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा होगा.

शुभ अंक : 2 4 5 और 6

शुभ रंग : आसमानी

Advertisement

आज का उपाय : दुष्टों की संहारिणी देवी मां दुर्गाजी की साधना आराधना करें. चुनरी व श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मीठा बांटें. सृजन बढ़ाएं.

---- समाप्त ----