scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 1 जनवरी 2026 मिथुन राशिफल: मिथुन राशि वाले बजट पर नियंत्रण रखें, साल के पहले दिन इन बातों का रखें ख्याल

Aaj ka Mithun Rashifal 1 January 2026, Gemini Horoscope Today: कारोबारी मामलों में दिखावे व उतावलेपन से बचें. साहस और संपर्क बनाए रखें. करियर व्यापार सामान्य रहेगा. पेशेवर गतिविधियों में सजग रहेंगे. पूर्व मामले उभर सकते हैं.

Advertisement
X
gemini horoscope
gemini horoscope

मिथुन- आवश्यक मामलों में धैर्य से काम लें. विविध विषयों सहजता बनाए रखें. व्यक्तिगत संबंधों का लाभ उठाएंगे. जल्दबाजी व अहंकार से बचेंगे. परिजनों का साथ पाएंगे. रिश्तों को बेहतर बनाए रखेंगे. जिम्मेदारी निभाने में आगे रहेंगे. कामकाज में सतर्कता बढ़ाएंगे. लेनदेन में स्पष्टता लाएंगे. न्यायिक विषय गति लेंगे. वैदेशिक मामलों में उत्साहित रहेंगे. उधार के लेनदेन से बचें. कार्य वक्त पर पूरा करें. बजट पर नियंत्रण रखें. शुभ कार्यों में शामिल होंगे. दान धर्म बढ़ेगा.

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी मामलों में दिखावे व उतावलेपन से बचें. साहस और संपर्क बनाए रखें. करियर व्यापार सामान्य रहेगा. पेशेवर गतिविधियों में सजग रहेंगे. पूर्व मामले उभर सकते हैं.

धन संपत्ति- बजट के अनुरूप निर्णय लें. निवेश के प्रयास गति पाएंगे. संवाद को मजबूती मिलेगी. आर्थिक प्रयासों में सामान्य स्थिति रहेगी. लेनदेन पर अंकुश रखेंगे. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएं.

सम्बंधित ख़बरें

Gemini daily horoscope advice and lucky color
मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?
साल के आखिरी दिन मीन राशि वाले न करें ये गलती, रिश्तों में मेलजोल में बढ़ाएं
प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी, शुभ रंग- केसरिया
उत्साहित रहेंगे, वार्ताएं सफल होंगी
Gemini daily horoscope mental worries will end
मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?

प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष पूर्ववत् बना रहेगा. निजी संवाद में सहजता बनाए रखें. अपनों को भेंट दे सकते हैं. रिश्तों का सम्मान करेंगे. विपक्ष सक्रियता दिखा सकता है. अतार्किक बातों व प्रतिक्रिया से बचेंगे. सामंजस्य और परामर्श बनाए बढ़ाएं. प्रिय से मुलाकात की संभावना रहेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- धैर्य बढ़ाएं. पहल से बचें. परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएं. स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा. मनोबल ऊंचा बनाए रहें.

शुभ अंक : 1 3 5

शुभ रंग : पाइनेपल

Advertisement

आज का उपाय : जगत्पालक श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी मां महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. स्वर्णादि पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. विनम्र रहें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement