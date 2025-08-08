scorecardresearch
 

आज 08 अगस्त 2025 का मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope): मिथुन वाले लेनदेन में संजीदगी बनाए रखेंगे, ये है आपका लकी रंग

आज 08 अगस्त 2025 का मिथुन राशिफल (Gemini Horoscope): सहज गति से आगे बढ़ें. करियर कारोबार में रुटीन पर ध्यान दें. जल्दबाजी में नहीं आएं. अनुशासन और नियंत्रण बढ़ाएं. कार्यगति साधारण रहेगी.

आज का मिथुन राशिफल
आज का मिथुन राशिफल

मिथुन - कमतर लोगों की बातों व बहकावे में आने से बचें. कामकाज में स्पष्टता बनाए रखें. वाणी व्यवहार में विवेक विनम्रता बढ़ाएं. सबका मान सम्मान रखेंगे. नए लोगों से भेंट में स्पष्टता बढ़ाएंगे. खानपान का ध्यान रखेंगे. विविध कार्या में सजगता से काम लेंगे. निरंतरत बनाए रखें. परिजनों को साथ लेकर आगे बढ़ें. सूझबूझ व सजगता से आगे बढ़ें. सहजता सरलता बनाए रखें. पेशेवरों से संबंध बेहतर बनाएं. व्यवस्था के नियमों का उल्लंघन से बचें. मितभाषी बने रहें. 

स्वास्थ्य मनोबल- संपर्क संवाद में उतावले नहीं हों. स्पष्टता बनाए रहें. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. सामंजस्य बढ़ाएंगे. आवेश में न आएं. सहज ढंग से कार्य करें. 

शुभ अंक : 5 6 7 और 8

शुभ रंग : आसमानी

आज का उपाय : सिंहवाहिनी देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. श्रंगार की वस्तुएं एवं मिष्ठान्न अर्पित करें. ओम् शुं शुक्राय नमः एवं ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. अनुशासन बढ़ाएं. 
 

---- समाप्त ----
