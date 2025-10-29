scorecardresearch
 

Career Rashifal 29 October 2025 (करियर राशिफल): कर्क राशि वाले अवसरों का उठाएंगे लाभ, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Career Rashifal 29 October 2025 (करियर राशिफल): साझीदारों से संवाद बढ़ाएंगे. सबका साथ सहयोग बना रहेगा. टीम भावना का विकास होगा. उद्योग उत्पादन के क्षेत्र में अपेक्षित परिणाम बनेंगे.

मेष: मेष राशि के जातकों को आर्थिक लाभ के अवसर बढ़ेंगे. इच्छित परिणामों के संकेत बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे. सबका सहयोग समर्थन रहेगा. सहज अवरोध स्वतः दूर होंगे. साहस बढ़ा हुआ रहेगा.

वृष: वृष राशि के लोगों को विभिन्न कार्यों में तेजी लानी चाहिए. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. लगन से परिणाम पाएंगे. कामकाज पर फोकस बढ़ाएंगे. सक्रियता से काम लेंगे. पद प्रतिष्ठा और अवसर बढ़ेंगे. कारोबारी विस्तार पर ध्यान देंगे.

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों को कामकाज में सीख सलाह को ध्यान से सुनना चाहिए. अप्रत्याशित स्थिति बनी रह सकती है. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएं. सावधानी से आगे बढ़ें. कारोबार व लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखें. शोध कार्य से जुड़ेंगे.

कर्क: कर्क राशि के लोगों का व्यापार में विश्वास बढ़ेगा. अवसरों का लाभ उठाएंगे. साझीदारों से संवाद बढ़ाएंगे. सबका साथ सहयोग बना रहेगा. टीम भावना का विकास होगा. उद्योग उत्पादन के क्षेत्र में अपेक्षित परिणाम बनेंगे.

सिंह: सिंह राशि के जातकों को करियर कारोबार में उत्साह से काम लेना चाहिए. पेशेवर विषयों में फोकस बनाए रखें. अनुभवियों की सलाह से चलें. कारोबार में सतर्कता लाएं. बहस विवाद से बचें. उम्मीद के अनुरूप परिणाम बनेंगे.

कन्या: कन्या राशि के लोगों के करियर कारोबार में उछाल आएगा. चहुंओर उम्दा स्थिति रहेगी. लाभ और सफलता का प्रतिशत संवार पर रहेगा. पेशेवर तेजी से आगे बढ़ेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. परस्पर विश्वास बढ़ेगा.

तुला: तुला राशि के जातकों को आधुनिक कार्यों को गति देनी चाहिए. योजना के अनुसार आगे बढ़ेंगे. कामकाज में बेहतर बने रहेंगे. प्रबंधन में बेहतर रहेंगे. सहकार बनाए रखेंगे. व्यापार में सहजता बनाए रहें. विविध विषयों में तेजी आएगी.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों को उपलब्धियों पर ध्यान बना रहेगा. कामकाज में सफल होंगे. पेशेवरों का भरोसा बढ़ाएंगे. करियर व्यापार में उत्साह से कार्य करेंगे. सबको जोड़े रखने का भाव रहेगा. पेशेवर उच्च प्रदर्शन बनाए रखेंगे.

धनु: धनु राशि के जातकों के कार्यक्षेत्र में भेंटवार्ताएं सफल होंगी. सभी से सामंजस्यता रहेगी. पेशेवर मामलों में रुचि बढ़ाएंगे. कार्य व्यापार में बढ़त रहेगी. नवीन विषयों में उत्साहित रहेंगे. कारोबार में अपेक्षित वृद्धि होगी. वरिष्ठ जनों से मुलाकात होगी.

मकर: मकर राशि के लोगों को करियर व्यापार में उत्साह दिखाना चाहिए. कामकाज में उम्दा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्य पक्ष में बनेंगे. वाणिज्यिक योजनाओं में रुचि दिखाएंगे. इच्छित परिणामों की प्राप्ति होगी. सृजन कार्यों में आगे बने रहेंगे.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों को नीति नियम का पालन करना चाहिए. आज्ञा अनुपालन व अनुशासन बनाए रखें. लापरवाही में लाभ सीमित रह सकते हैं. व्यवसायिक उपलब्धियां पूर्ववत् रहेंगी. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएं. सजगता बनाए रखें.

मीन: मीन राशि के लोगों को चहुंओर उन्नति से उत्साह बना रहेगा. नेतृत्व के मामले संवार लेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. लक्ष्य पाने की सोच रखेंगे. वाणिज्यिक सफलताएं बढ़त पर रहेंगी. सभी का सहयोग रहेगा.

---- समाप्त ----
Advertisement

