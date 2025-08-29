scorecardresearch
 

Career Rashifal 29 August 2025 (करियर राशिफल): धनु राशि वालों को करियर में होगा लाभ, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Career Rashifal 29 August 2025 (करियर राशिफल): सत्ता और प्रबंधन में माहौल बेहतर रहेगा. व्यापार में आप अच्छा करेंगे. पेशेवर मामले सकारात्मक रहेंगे और अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा होगा. लेन-देन में आप प्रभावी रहेंगे.

career horoscope
मेष राशि: मेष राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में साथियों के साथ मतभेद दूर होंगे. आपके कार्य-व्यवसाय में तेजी आएगी. आप अपनी योजनाओं को गति देंगे, जिससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा. आर्थिक मामलों में आपकी रुचि बढ़ेगी. आप तालमेल के साथ आगे बढ़ेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे.

वृष: वृष राशि के लोग जोखिम लेने से बचेंगे. पेशेवर संबंधों को महत्व देंगे और व्यावसायिक विषयों में सहयोग बनाए रखेंगे. संस्थागत कामों में तेजी आएगी. लेनदेन में स्पष्टता रखें और निरंतरता बनाए रखें.

मिथुन राशि: मिथुन राशि के जातक स्मार्ट वर्किंग से सकारात्मकता को बढ़ावा देंगे. कौशल दिखाने में आपको सबका सहयोग मिलेगा. आप पेशेवर रूप से सहयोग की भावना रखेंगे और काम में उचित जगह बनाए रखेंगे. कामकाजी बातचीत में उत्साह रहेगा.

कर्क राशि: कर्क राशि के लोगों का अधिकारियों से तालमेल बेहतर रहेगा. जिम्मेदारी भरे लोगों से बहस या विवाद में न पड़ें. आपका करियर और व्यापार उम्मीद के अनुसार रहेगा. वाणिज्यिक मामलों में सुधार होगा. स्वार्थ में न आएं और संकीर्णता का त्याग करें.

सिंह राशि: सिंह राशि के लोग वाणिज्यिक लक्ष्यों को साधने में आगे रहेंगे. कारोबारी सफलता का प्रतिशत अच्छा रहेगा. आपको सबका सहयोग मिलेगा. व्यवस्था को बेहतर बनाए रखें और सहयोग की सोच रखें.

कन्या राशि: कन्या राशि के जातकों के लिए करियर में अनुकूलता बनी रहेगी. कारोबार में आपकी साख और सम्मान बढ़ेगा. लाभ का प्रतिशत सुधरेगा. आप जरूरी कामों में तेजी दिखाएंगे और व्यक्तिगत संबंधों का लाभ उठाएंगे. अनुबंधों पर ध्यान केंद्रित रखें.

तुला राशि: तुला राशि के जातकों का करियर और व्यापार अच्छा रहेगा. आप कामकाज में अपनी उचित जगह बनाए रखेंगे. योजनाओं को लागू करने में सफल होंगे. नए प्रयोगों पर जोर बनाए रखें. आप तेजी से काम पूरे करेंगे.

वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि के लोगों को धूर्तों की संगति से बचना चाहिए. वे व्यर्थ के वादों में न आएं. कामकाज में जल्दबाजी हो सकती है, इसलिए सावधानी रखें. बातचीत में स्पष्टता बनाए रखें और काम को बढ़ाने के मौकों को भुनाएं.

धनु राशि: धनु राशि के लोगों को कामकाज में अच्छा लाभ मिलेगा. सत्ता और प्रबंधन में माहौल बेहतर रहेगा. व्यापार में आप अच्छा करेंगे. पेशेवर मामले सकारात्मक रहेंगे और अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा होगा. लेन-देन में आप प्रभावी रहेंगे.

मकर राशि: मकर राशि के लोग श्रेष्ठ कामों को आगे बढ़ाएंगे. आप नियंत्रित जोखिम उठाएंगे. आपका प्रशासनिक पक्ष मजबूत रहेगा और सत्ता का समर्थन मिलेगा. आपका नेतृत्व बढ़ाने का भाव बना रहेगा. अनुभवी लोगों का आपको साथ मिलेगा. आप कामों में गति बनाए रखेंगे और तेजी से काम करेंगे.

कुंभ राशि: कुंभ राशि के लोगों के लिए कामकाजी परिस्थितियों में तेजी से सुधार के संकेत हैं. आपको उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. आपके पद, प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि होगी. लंबित योजनाओं में सक्रियता आएगी और आप जरूरी कामों से जुड़ेंगे.

मीन राशि: मीन राशि के लोगों के लिए व्यापार में स्थिति मिली-जुली रहेगी. नीतिगत विषयों में आप स्पष्टता से आगे बढ़ें. महत्वपूर्ण निर्णय में धैर्य बनाए रखें. सफेदपोश लोगों से बचें और जोखिम न उठाएं. पहल और व्यर्थ के दिखावे से भी बचें.

