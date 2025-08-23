Career Rashifal 23 August 2025 (करियर राशिफल): वृष राशि वाले संबंधों में संवेदनशीलता बनाए रखेंगे, जानें कैसा जाएगा आज का दिन

मेष, वृष और मिथुन के लिए आज का दिन
मेष राशि के जातकों को पेशेवर लोगों का सहयोग मिलेगा. उनके समकक्ष प्रसन्न बने रहेंगे. करियर और कारोबार में उनकी सक्रियता बढ़ी रहेगी. वे अपनी विविध उपलब्धियों पर ध्यान देंगे. उनकी साख, सम्मान और साहस बढ़ा रहेगा. वृष राशि के जातकों का घर-परिवार के मामलों पर ध्यान बढ़ेगा. उनका प्रबंधन पर जोर होगा. वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने पर बल देंगे. संबंधों में संवेदनशीलता बनाए रखेंगे. मिथुन राशि के जातक सक्रियता से कार्य करेंगे. वे संबंधों का लाभ लेंगे. कार्यक्षेत्र में सभी उनसे प्रभावित होंगे. सहकार भावना पर उनका जोर बना रहेगा.
कर्क, सिंह और कन्या के लिए खास दिन
कर्क राशि के जातक करियर और व्यापार में तेजी से काम लेंगे. वे अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. उनका ध्यान अपने लक्ष्यों पर बढ़ा रहेगा. वे लाभ बढ़ाने में सफल होंगे. हर ओर उनका बेहतर प्रदर्शन बना रहेगा. उन्हें आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. सिंह राशि के जातक वाणिज्यिक कार्यों में सबका सहयोग पाएंगे. वे उचित अवसरों का लाभ उठाएंगे. वे जरूरी निर्णय लेंगे. लक्ष्य हासिल करने में वे तेज रहेंगे. कन्या राशि के जातक करियर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं. वे बड़प्पन से काम लें. विदेश यात्रा की संभावना बनी रहेगी. कामकाजी मामले पूर्ववत रहेंगे. न्यायिक विषयों में गति आएगी.
तुला, वृश्चिक और धनु राशि को सलाह
तुला राशि के जातकों के कार्यक्षेत्र में सकारात्मकता बनी रहेगी. लेनदेन में उनकी सहजता और संकोच दूर होगा. उनका लाभ और सुधार बढ़ा रहेगा. विविध कार्यों में गति आएगी. कार्य विस्तार के प्रयास बल पाएंगे. वृश्चिक राशि के जातकों का लाभ का प्रतिशत अपेक्षा से अच्छा रहेगा. कामकाज सुधारने पर उनका जोर होगा. करियर और व्यवसाय में तेजी रहेगी. वे सूझबूझ भरा जोखिम उठाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन सुधरता रहेगा. धनु राशि के जातक पेशेवर लोगों से सहयोग बनाए रहेंगे. विविध परिस्थितियां सकारात्मक होंगी. वे स्मार्ट वर्किंग पर बल देंगे. चर्चाओं में वे प्रभावी रहेंगे.
मकर, कुंभ और मीन के लिए अवसर
मकर राशि के जातक विभिन्न विषयों में धैर्य से काम लेंगे. कार्यक्षेत्र में अपेक्षाओं को पूरा करने का उन पर दबाव रहेगा. वे व्यवस्था के अनुरूप सहज गति बनाए रहेंगे. उनकी योजनाएं पूर्ववत बनी रहेंगी. कुंभ राशि के जातक करियर और व्यापार में स्पष्टता बढ़ाएंगे. विभिन्न पेशेवर उनके लिए बेहतर बने रहेंगे. लाभ का प्रतिशत अच्छा रहेगा. विविध मामलों को वे आगे बढ़ाएंगे. साझेदारी में सक्रियता आएगी. मीन राशि के जातक परिश्रम पर ध्यान देंगे. मेहनत से वे बेहतर राह बनाएंगे. सहकार पर बल बनाए रहेंगे. कार्यगति उनकी साधारण रहेगी.