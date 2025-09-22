Career Rashifal 22 September 2025 (करियर राशिफल): वृश्चिक राशि वालों करियर में आज मिलेंगे उचित परिणाम, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों को आज अपने समकक्षों का साथ और समर्थन मिलेगा. आप नए लोगों से दूरी बनाए रखेंगे. आप पेशेवर अनुशासन बनाए रखेंगे. आपके नियमित प्रदर्शन से सभी प्रभावित होंगे. आप सतर्कता और सजगता के साथ आगे बढ़ेंगे. आपमें अपनी व्यवस्था के प्रति भरोसा बढ़ेगा.

वृष: वृष राशि के जातक अपने अधिकारियों की आज्ञा का पालन करेंगे. आपके करियर में उछाल आएगा. व्यापार में आपकी रुचि बनी रहेगी. आप अपने आवश्यक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. आपका आर्थिक पक्ष बेहतर बना रहेगा. अपने लक्ष्यों को लंबित न रखें, और अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें.

मिथुन: मिथुन राशि के लोगों का कामकाज उम्मीद से अच्छा रहेगा. आप सभी के प्रति सहज और सजग बने रहेंगे. आप अपनी नीति और नियमों की अनदेखी करने से बचेंगे. बड़ों की आज्ञा का सम्मान करें. आप अपने कामकाज में गंभीरता बढ़ाएंगे. कार्य और व्यवसाय में आपको सफलता मिलेगी. आपको कुछ शुभ प्रस्ताव प्राप्त होंगे.

कर्क: कर्क राशि के जातक अपने काम में तेजी बनाए रखेंगे. पेशेवर लोगों से आपका संपर्क बेहतर बना रहेगा. आपकी कामकाजी स्थिति प्रभावशाली रहेगी. आप करियर और कारोबार में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. आप अपना साहस और पराक्रम बनाए रखेंगे. आप निडर होकर आगे बढ़ेंगे और अपनी सक्रियता बढ़ाएंगे.

सिंह: सिंह राशि के लोग पेशेवर मुलाकात में पहल और पराक्रम बनाए रखेंगे. आपको कुछ आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. आपका साहस और पराक्रम बढ़ा रहेगा. कामकाज में आप स्पष्टता बनाए रखेंगे. आप आपसी सहयोग और प्रबंधन को बढ़ाएंगे. आपके लाभ का प्रतिशत बढ़ेगा, और आपमें जीत का भाव रहेगा.

कन्या: कन्या राशि के जातक अपने कारोबारी प्रयासों में उत्साह दिखाएंगे. आप पहल और पराक्रम बनाए रखेंगे. आपकी आर्थिक गति तेज बनी रहेगी. आपकी प्रतिभा का प्रदर्शन बढ़ेगा. आप अपनी मेहनत से अपनी जगह बनाएंगे. आपकी पेशेवरता को बल मिलेगा, और उद्योग-व्यापार में उछाल आएगा.

तुला: तुला राशि के जातक अपने सहज कार्यों को धैर्य के साथ आगे बढ़ाएं. आप कार्य के विस्तार में रुचि लें. उद्योग और वाणिज्य के विषयों को आगे बढ़ाएं. आप अपनी सक्रियता बनाए रखेंगे. आपका करियर और व्यवसाय उम्मीद के अनुसार सामान्य रहेगा. आपके विभिन्न मामले सामान्य बने रहेंगे.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोग उचित अवसर पर प्रतिक्रिया देंगे. प्रबंधन में आप सहज रहेंगे. विभिन्न विषयों में निरंतरता बनी रहेगी. सौदेबाजी में सक्रियता आएगी. आपके लाभ का प्रतिशत अच्छा रहेगा. आप अपने उत्साह में कमी नहीं आने देंगे.

धनु: धनु राशि के जातकों का करियर और कारोबार शानदार बना रहेगा. आपके लाभ के प्रतिशत में वृद्धि होगी. वाणिज्य और व्यापार पर आपका ध्यान रहेगा. आपकी अधिकारियों से मुलाकात होगी. प्रशासन से जुड़े कार्यों में तेजी आएगी. आपकी कामकाजी असुविधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी.

मकर: मकर राशि के लोग आर्थिक अवसरों का लाभ उठाएंगे. अधिकारी आपके मददगार बने रहेंगे. आप श्रेष्ठ कार्यों के लिए अपना उत्साह बढ़ाएंगे. करियर और कारोबार में आपकी पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आप तेजी के साथ आगे आएंगे. अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास जारी रहेगा.

कुंभ: कुंभ राशि के जातक धूर्तों से बात करने में सजग रहें. ठगों से दूरी बनाए रखें. आप अपनी नीति और नियमों की अनदेखी करने से बचें. आप अपने कार्यों में सक्रियता लाएंगे. कामकाज में आप सहजता से सुधार करने पर ध्यान देंगे. अपने मामलों को लंबित रखने से बचें, और अपनी कार्ययोजनाओं को लागू करने में वृद्धि करें.

मीन: मीन राशि के लोगों की करियर और कारोबार में तैयारी बनी रहेगी. आप सूझबूझ के साथ आगे बढ़ेंगे. आर्थिक विषयों पर आपका ध्यान बढ़ेगा. बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद बढ़ेगी. मुलाकात में धैर्य दिखाएं. सीख और सलाह के साथ आगे बढ़ें. आप सामंजस्य के साथ अपने काम साधेंगे.

---- समाप्त ----