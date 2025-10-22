scorecardresearch
 

Career Rashifal 22 October 2025 (करियर राशिफल): कर्क राशि वाले परिस्थितियों का उठाएंगे लाभ, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Career Rashifal 22 October 2025 (करियर राशिफल): कर्क राशि के लोगों को संपर्क संवाद बढ़ाने पर जोर रहेगा. पेशेवर कार्यों में सक्रियता बनाए रखेंगे. नियम व व्यवस्था को बल देंगे.

मेष: मेष राशि के जातकों को साझा गतिविधियों व उद्योग व्यापार को बढ़ावा मिलेगा. पेशेवर बातों में गंभीरता बनाए रखेंगे. अपेक्षित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. साझा संभावनाएं बल पाएंगी. कामकाज में गति आएगी. टीम वर्क में अपेक्षा के अनुरूप बने रहेंगे. सहकर्मियों का सहयोग रहेगा. व्यक्तिगत संपर्क को बढ़ाएंगे. करियर व्यापार में उत्साहित रहेंगे.

वृष: वृष राशि के लोगों को सहकर्मियों का समर्थन रहेगा. कार्यक्षेत्र में निरंतरता बनाए रखें. अतिउत्साह से बचें. कार्य प्रबंधन संवारें. अधिकारी का भरोसा जीतें. कर्मठता पर जोर बढ़ाएं. कार्यगति साधारण रहेगी.

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में अनुभवी सहयोगी होंगे. सूझबूझ से लाभ संवारेंगे. कामकाज की गति बेहतर बनी रहेगी. पेशेवर विषयों में दखल बढ़ाएंगे. साथियों से मेलजोल बढ़ेगा. सहकर्मियों का सहयोग रहेगा.

कर्क: कर्क राशि के लोगों को संपर्क संवाद बढ़ाने पर जोर रहेगा. पेशेवर कार्यों में सक्रियता बनाए रखेंगे. नियम व व्यवस्था को बल देंगे. परिस्थितियों का लाभ उठाएंगे. आवश्यक कार्यों पर फोकस बढ़ाएंगे.

सिंह: सिंह राशि के जातकों को पेशेवर उम्मीदों पर खरे उतरना चाहिए. कामकाज में समता और सामंजस्यता रखेंगे. सहकारिता से लक्ष्य साधेंगे. टीम पर जोर रहेगा. कार्यशैली प्रभावी रहेगी. विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे. यात्रा बढ़ेगी.

कन्या: कन्या राशि के लोगों को कारोबार में सक्रियता बनाए रखनी चाहिए. निजी प्रदर्शन प्रभावी बना रहेगा. कार्यों में उछाल रखेंगे. सहकार और सहयोग से कार्य करेंगे. व्यर्थ की बातों व आशंकाओं से मुक्त रहेंगे. लाभ का स्तर बढ़ा रहेगा.

तुला: तुला राशि के जातकों के विविध प्रयासों में सुधार आएगा. पद और प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. लाभ बेहतर बनेंगे. आर्थिक गतिविधियों में सुधार आएगा. प्रतिभा से सभी प्रभाव में रहेंगे. साख सम्मान बल पाएंगे. आधुनिक विषय हितकर रहेंगे.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों के न्यायिक कार्य साधारण रहेंगे. कोर्ट कचहरी के विषयों में गति आ सकती है. कामकाज पूर्ववत् रहेगा. करियर के मामले गति पाएंगे. पेपरवर्क में गलती न करें. लाभ प्रभाव साधारण रहेगा. धोखेबाजों से बचें.

धनु: धनु राशि के जातकों को पेशेवर सहयोगी होंगे. जोखिम नहीं उठाएंगे. विविध कार्यों में पहल बनी रहेगी. बहुमुखी विकास पर बल होगा. भेंटवार्ता में उत्साह दिखाएंगे. विविध उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे. बड़ों का सानिध्य रखेंगे.

मकर: मकर राशि के लोगों को उम्दा प्रदर्शन बनाए रखना चाहिए. करियर कारोबार को तेजी आएगी. प्रतिभा और प्रदर्शन के बल पर परिणाम पक्ष में बनाए रखेंगे. प्रबंधन के प्रयास संवारेंगे. प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. जोखिम उठा सकेंगे.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों का कार्य व्यापार में अच्छा प्रदर्शन रहेगा. सफलता प्रतिशत बढ़ा रहेगा. लाभ प्रभाव बढ़ाएंगे. परिस्थितियां सकारात्मक होंगी. इच्छित परिणाम पाएंगे. पेशेवर सहयोग बनाए रखेंगे. स्मार्ट वर्किंग बनाए रहेंगे.

मीन: मीन राशि के लोगों को कामकाज में सामंजस्यता बढ़ानी चाहिए. अधिकारियों को नजरअंदाज न करें. सबका साथ सहयोग रखें. व्यक्तिगत कार्य प्रभावित होंगे. विभिन्न मामले लंबित बने रहेंगे. स्मार्ट वर्किंग अपनाएंगे.

