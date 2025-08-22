scorecardresearch
 

Career Rashifal 22 August 2025 (करियर राशिफल): सिंह राशि वाले जल्दबाजी में न लें कोई फैसला, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Career Rashifal 22 August 2025 (करियर राशिफल): पेशेवर मामलों में वे सहज रहेंगे. करियर और व्यापार में उन्हें बहकावे में नहीं आना चाहिए. योजनाओं में गति बनाए रखें.

मेष 
मेष राशि के जातक अपने कार्य और व्यापार में बेहतर गति बनाए रखेंगे. वे सीख और सलाह पर ध्यान देंगे. पेशेवर वरिष्ठों के सहयोग से वे आगे बढ़ेंगे. वे सामंजस्य और तेजी बनाए रखेंगे. उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियों पर ध्यान रहेगा. साहस बढ़ा रहेगा. 

वृष 
वृष राशि के जातक वाणिज्यिक विषयों में उत्साह दिखाएंगे. उनमें पहल और पराक्रम बना रहेगा. वे सहकारिता में रुचि रखेंगे. पेशेवरों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. व्यापार में वे उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे. 

मिथुन 
मिथुन राशि के जातकों की पेशेवर संवाद में तेजी बनी रहेगी. कार्य-व्यापार के क्षेत्र में शुभता बढ़ेगी.

कर्क 
कर्क राशि के जातक पेशेवर रूप से नए आयाम स्थापित कर सकते हैं. उनके समकक्ष सहयोग बढ़ाएंगे. उन्हें आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे. उनका लाभ उम्मीद से अच्छा रहेगा. कारोबार में शुभता बढ़ेगी. प्रदर्शन में वे सुधार बनाए रखेंगे. 

सिंह 
सिंह राशि के जातक जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचेंगे. पेशेवर मामलों में वे सहज रहेंगे. करियर और व्यापार में उन्हें बहकावे में नहीं आना चाहिए. योजनाओं में गति बनाए रखें. 

कन्या 
कन्या राशि के जातकों का कामकाज अनुकूल रहेगा. वे विभिन्न कार्यों को गति देंगे. उनकी निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी.

तुला 
तुला राशि के जातकों में शुभता का संचार बना रहेगा. वे उच्च उपलब्धियां हासिल करेंगे. प्रशासनिक पक्ष बेहतर बना रहेगा. पैतृक मामलों को बल मिलेगा. वे वरिष्ठ सलाहकारों से परामर्श बनाए रखेंगे. उल्लेखनीय कार्य बनेंगे. 

वृश्चिक 
वृश्चिक राशि के जातक सकारात्मक नजरिए से लक्ष्यों को पाएंगे. विपक्षियों की संख्या में कमी आएगी. पेशेवर कार्यों में वे प्रभावशाली रहेंगे. कारोबारी विस्तार पर उनका ध्यान रहेगा. करियर और व्यापार में उनका संपर्क और संवाद बेहतर रहेगा. 

धनु 
धनु राशि के जातक कामकाज में जल्दबाजी नहीं दिखाएं. वे अपनी दिनचर्या पर ध्यान केंद्रित रखें.

मकर 
मकर राशि के जातक टीम वर्क में उत्साह बनाए रखेंगे. वे उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाएंगे. नेतृत्व और प्रबंधन सुधरेंगे. उनके पेशेवर संबंध बेहतर होंगे. औद्योगिक गतिविधियों में वे प्रभावशाली रहेंगे. निर्णय लेने में सहज होंगे. सहकारिता की भावना रखेंगे. 

कुंभ
कुंभ राशि के जातक स्मार्ट वर्किंग पर जोर दें. कार्य-व्यापार में अनुशासन बनाए रखें. अनुभवी लोगों की सीख और सलाह बढ़ाएं. सेवाक्षेत्र से जुड़े व्यक्ति सहज रहेंगे. 

मीन 
मीन राशि के जातकों में आर्थिक मामलों में उमंग और उत्साह बना रहेगा. कार्य ऊर्जा को बल मिलेगा. प्रबंधन सुधरेगा. वे लोगों से भेंट-संवाद में सहज रहेंगे.

