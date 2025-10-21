scorecardresearch
 

Feedback

Career Rashifal 21 October 2025 (करियर राशिफल): कुंभ राशि वालों के कारोबार में तेजी आएगी, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Career Rashifal 21 October 2025 (करियर राशिफल): करियर और व्यापार में नई संभावनाएं उभरेंगी. कौशल बढ़ाने का यह सही समय है.मिथुन राशि के जातकों के लिए यह दिन कार्ययोजनाओं को पूरा करने वाला रहेगा.

Advertisement
X
career horoscope
career horoscope

मेष: मेष राशि के जातक आज कार्यक्षेत्र में तेजी से निर्णय लेंगे. वाणिज्यिक कार्यों में रफ्तार बढ़ेगी और लाभ अपेक्षा से बेहतर रहेगा. टीम के भरोसे पर आगे बढ़ें, सहयोगियों का समर्थन मिलेगा. सौदेबाजी में सकारात्मकता बनाए रखें और योजनाओं को गति दें. लाभ के अवसर बढ़ेंगे.

वृषभ: वृष राशि के जातक आज अपने कारोबारी दायित्वों पर ध्यान दें. सबको साथ लेकर चलना फायदेमंद रहेगा. तथ्यों पर भरोसा रखें और अतार्किक बातों से दूरी बनाए रखें. नौकरीपेशा लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे. करियर और व्यापार में नई संभावनाएं उभरेंगी. कौशल बढ़ाने का यह सही समय है.

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों के लिए यह दिन कार्ययोजनाओं को पूरा करने वाला रहेगा. प्रतियोगिता में बढ़त मिल सकती है. मेहनत का परिणाम सकारात्मक रहेगा. कार्यगति मजबूत रहेगी और पेशेवर जीवन में सक्रियता बढ़ेगी. लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें, सफलता पास आएगी.

सम्बंधित ख़बरें

धनु राशि वाले का प्रेम गहराएगा, जानें अन्य राशियों का हाल 
वृश्चिक राशि वालों के वित्तिय मामले सुधरेंगे, जानें अन्य राशियों का हाल 
वृष राशि वालों का आय-व्यय बढ़ सकता है, जानें क्या है आपकी राशि का हाल 
diwali special weekly rashifal
दिवाली के साथ शुरू हो रहा नया सप्ताह, इन 5 राशियों पर धन बरसाएंगी लक्ष्मी 
Yearly Horoscope
मेष से लेकर मीन राशि तक, जानें सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा अगला एक साल 

कर्क: कर्क राशि वालों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. कारोबारी गतिविधियों में सफलता मिलेगी और आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. व्यक्तिगत कार्यों में रुचि बढ़ेगी. करियर में तेजी आएगी और आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. मेहनत का पूरा फल मिलेगा.

सिंह: सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा. आर्थिक प्रयास फायदेमंद रहेंगे. भेंटवार्ता में उत्साह रहेगा और नए संपर्क लाभदायक साबित होंगे. कार्ययोजनाओं में वृद्धि होगी. करियर-कारोबार में सहजता और स्थिरता बनी रहेगी. आत्मविश्वास से निर्णय लें.

Advertisement

कन्या: कन्या राशि के जातकों के लिए यह दिन कर्मठता और ईमानदारी से काम करने का है. अवसरों का भरपूर लाभ लें और व्यापार में तैयारी मजबूत रखें. निरंतरता बनाए रखें और अपने वचनों पर टिके रहें. कारोबार में सहजता और शुभता बढ़ेगी, जिससे लाभ की स्थिति बनेगी.

 तुला: तुला राशि वालों के लिए आज आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. इच्छित सफलता के संकेत हैं. करियर और व्यापार के मामले रफ्तार पकड़ेंगे. बिना झिझक सक्रिय रहें. किसी भी प्रकार के प्रलोभन से बचें. लक्ष्य स्पष्ट रखें और अनुकूल समय का फायदा उठाएं.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज मेहनत का दिन रहेगा. कामकाजी परिणाम उम्मीद के मुताबिक आएंगे. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. विस्तार के अवसर मिलेंगे. सहकर्मियों के साथ सहयोग और तालमेल बना रहेगा. टीमवर्क से कार्य सुगमता से पूरे होंगे.

धनु: धनु राशि के जातकों के लिए दिन उत्साहवर्धक रहेगा. करियर और व्यापार में विस्तार की योजनाएं सफल होंगी. आधुनिक सोच और सूझबूझ से काम लें. अवसरों को पहचानकर उनका पूरा लाभ उठाएं. लक्ष्य के प्रति समर्पण बढ़ेगा और कार्यकुशलता में सुधार आएगा.

मकर: मकर राशि के जातकों के लिए दिन सफलता से भरा रहेगा. वरिष्ठों का पूरा सहयोग मिलेगा. करियर कारोबार में उम्मीद के मुताबिक नतीजे आएंगे. महत्वपूर्ण कार्य आपके पक्ष में बनेंगे. उद्योग और व्यापार में स्थिरता और सुविधा बढ़ेगी. सहकर्मियों का साथ समर्थन बना रहेगा.

Advertisement

कुंभ: कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन लाभकारी रहेगा. योग्यता और अनुभव का पूरा उपयोग करें. अधिकारी प्रसन्न रहेंगे. लंबी अवधि की योजनाओं में प्रगति होगी. कारोबार में तेजी रहेगी और पेशेवरता से काम करने का लाभ मिलेगा. लाभ की स्थिति बेहतर रहेगी.

मीन: मीन राशि के जातकों के लिए दिन थोड़ा संयम वाला है. करियर और व्यापार में गंभीरता बनाए रखें. अफवाहों या दूसरों की बातों में न आएं. स्मार्ट वर्क पर जोर दें और आवेश से बचें. लंबित मामलों में धैर्य रखें और निर्णय सोच-समझकर लें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement