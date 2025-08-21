scorecardresearch
 

Career Rashifal 21 August 2025 (करियर राशिफल): कर्क राशि वालों को प्राप्त होगी हर कार्य में उन्नति, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Career Rashifal 21 August 2025 (करियर राशिफल): विविध कार्यों में गति आएगी. वे करियर और कारोबार के लक्ष्य हासिल करेंगे. शुभ कार्य गति लेंगे. उन्हें सक्रियता लानी चाहिए.  

मेष 
मेष राशि के जातक सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे. उनके प्रदर्शन में सुधार होगा. उन्हें वाणिज्यिक प्रयासों में भावनात्मकता से बचना चाहिए और जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए. उनका लाभ संवरेगा और कामकाज अच्छा रहेगा. 

वृष 
वृष राशि के जातकों की कारोबारी यात्रा हो सकती है. वे सभी से सामंजस्य बनाए रखेंगे. कार्यक्षेत्र में उनकी स्थिति सुधरेगी और कामकाज का विस्तार होगा. 

मिथुन
मिथुन राशि के जातकों को व्यावसायिक कार्यों में सक्रियता बनाए रखनी चाहिए. वे सूझबूझ और सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. उनकी कार्ययोजनाएं प्रभावी रहेंगी.

कर्क 
कर्क राशि के जातकों को कार्यान्नति के अवसरों का लाभ मिलेगा. विविध कार्यों में गति आएगी. वे करियर और कारोबार के लक्ष्य हासिल करेंगे. शुभ कार्य गति लेंगे. उन्हें सक्रियता लानी चाहिए और पेशेवरों से सामंजस्य बनाए रखना चाहिए. 

सिंह 
सिंह राशि के जातकों को पेशेवर निर्णयों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. उन्हें कार्यों में पहल और पराक्रम से बचना चाहिए. अफवाहों पर ध्यान न दें. वे विपक्षियों से सावधान रहें और लेनदेन में स्पष्टता रखें. 

कन्या 
कन्या राशि के जातकों का करियर अपेक्षा से अच्छा बना रहेगा. उनके कारोबार में लाभ और वृद्धि बढ़ेगी.

तुला 
तुला राशि के जातकों से अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा. एक-दूसरे की मदद से वे परिणाम बेहतर बनाएंगे. उनके कामकाजी मित्र सहयोगी होंगे. वाणिज्यिक विषयों में उनकी रुचि बढ़ी रहेगी. वे लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखेंगे और सक्रियता से काम लेंगे. 

वृश्चिक 
वृश्चिक राशि के जातक कारोबार में तेजी से काम करेंगे. वे पेशेवरों से संपर्क और संवाद बढ़ाएंगे. लिखा-पढ़ी में वे पक्के बने रहेंगे. उधार के लेनदेन से बचें. 

धनु 
धनु राशि के जातकों के लिए खर्च पर अंकुश बनाए रखना कठिन होगा. उनका बजट बढ़ा हुआ रहेगा. उन्हें सावधानी बनाए रखनी चाहिए.

मकर 
मकर राशि के जातक अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. उनका कामकाज सामान्य रहेगा. सक्रियता में वृद्धि होगी. वे विभिन्न कार्यों में बेहतर रहेंगे. संतुलन और सामंजस्य पर वे जोर बढ़ाएंगे. उनकी पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी. उन्हें आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. 

कुंभ 
कुंभ राशि के जातकों को परिश्रम और प्रशिक्षण पर बल देना चाहिए. वे योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे और प्रबंधन बनाए रखेंगे. उधार लेने से बचें. पेशेवरता बनाए रखें. 

मीन
मीन राशि के जातकों के कार्य और व्यापार में शुभता का संचार रहेगा. पेशेवर मामलों में वे सकारात्मक बने रहेंगे. व्यक्तिगत सफलताओं का प्रतिशत उनका ऊंचा रहेगा.

---- समाप्त ----
