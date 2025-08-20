scorecardresearch
 

Career Rashifal 20 August 2025 (करियर राशिफल): धनु राशि वालों का कारोबार अच्छा होगा, जानिए क्या कहती है आपकी राशि

Aaj ka Career Rashifal 20 August 2025 (करियर राशिफल): मिथुन राशि के जातकों के कार्य विस्तार के अवसर बनेंगे. वे करियर में सक्रियता बढ़ाएंगे. सिंह राशि के जातकों का कामकाज अच्छा रहेगा. वे प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. विभिन्न कार्यों को गति देंगे.

career horoscope
मेष- मेष राशि के जातकों की वाणिज्यिक यात्राएं हो सकती हैं. करियर और व्यवसाय में वे चर्चा और संवाद बढ़ाएंगे. वे विविध प्रयासों में सफल होंगे.वे सहयोगियों पर भरोसा और सामंजस्य बढ़ाएंगे. अनुबंधों में पहल करने का भाव रहेगा.

वृष - वृष राशि के जातकों के बैंकिंग मामलों में गति आएगी. चारों ओर शुभता का संचार रहेगा. करियर और व्यवसाय में अपेक्षित वृद्धि होगी. उन्हें वरिष्ठों से सकारात्मक भेंट-मुलाकात होगी. 

मिथुन- मिथुन राशि के जातकों के कार्य विस्तार के अवसर बनेंगे. वे करियर में सक्रियता बढ़ाएंगे , कार्यस्थल पर पर्याप्त समय देंगे.

कर्क- कर्क राशि के जातकों को वाणिज्यिक लक्ष्यों पर ध्यान देना चाहिए. उन्हें विपक्ष से सतर्कता बनाए रखनी चाहिए. वे योजना के अनुसार कार्य करें,  पेशेवर मामलों में सजग रहें. उनकी व्यावसायिक सफलता सामान्य बनी रहेगी. 

सिंह- सिंह राशि के जातकों का कामकाज अच्छा रहेगा. वे प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. विभिन्न कार्यों को गति देंगे. उनका वाणिज्यिक वातावरण अनुकूल बना रहेगा. 

कन्या- कन्या राशि के जातकों की पेशेवर गतिविधियां प्रभावशाली रहेंगी. वाणिज्यिक मामले उनके पक्ष में बनेंगे. वे प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे,  लगन से लक्ष्य पाएंगे.

तुला-  तुला राशि के जातकों के वित्तीय मामलों में उछाल आएगा. वे वाणिज्यिक कार्यों में तेजी लाएंगे. साहस और पराक्रम बढ़ाएंगे. वे सक्रियता से काम लेंगे. विभिन्न अवसर बढ़ेंगे. उनके कारोबारी विस्तार पर ध्यान देंगे. 

वृश्चिक- वृश्चिक राशि के जातकों को कार्य-व्यवस्था पर जोर रखना चाहिए. सावधानी से आगे बढ़ें. कारोबार में स्पष्टता बनाए रखें. पेशेवर मामलों की प्राथमिकता सूची बनाएं.

धनु- धनु राशि के जातकों को कारोबार में सबका साथ और सहयोग मिलेगा. टीम का विकास होगा. वे उद्योग क्षेत्र में अपेक्षित परिणाम पाएंगे.

मकर- मकर राशि के जातक कामकाजी मेहनत और कौशल पर जोर देंगे. विरोधियों की उपस्थिति बनी रहेगी. कारोबार में वे नियमितता रखें. उन्हें अनुशासन पर बल देना चाहिए. पेशेवरता बनाए रखेंगे. वे सेवाक्षेत्र में अच्छा करेंगे. 

कुंभ- कुंभ राशि के जातक व्यवसाय में अवसरों को भुनाएंगे. वे तेजी से आगे बढ़ेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. वे स्मार्ट वर्किंग को अपनाएंगे. 

मीन- मीन राशि के जातकों की कारोबारी योजनाएं नियंत्रित रहेंगी. करियर और व्यापार में सहजता और शुभता बनी रहेगी. वे विविध विषयों में तेजी रखेंगे.

