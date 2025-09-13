scorecardresearch
 

Feedback

Career Rashifal 13 September 2025 (करियर राशिफल): मकर राशि वालों का करियर बेहतर रहेगा,जानिए क्या कहती है आपकी राशि

Aaj ka Career Rashifal 13 September 2025 (करियर राशिफल): मिथुन राशि वाले वाणिज्यिक विषय सामान्य बने रहेंगे. व्यावसायिक गतिविधियों में सजग रहेंगे. कर्क राशि के जातकों के कार्य विस्तार के अवसर बढ़ेंगे. पेशेवरों से जुड़ाव होगा. नियम पालन पर जोर रखेंगे.

Advertisement
X
career horoscope
career horoscope

मेष - मेष राशि के जातकों को परंपरागत कार्यों में समर्थन मिलेगा. आप कारोबारी विषयों पर ध्यान देंगे. कार्य कुशलता बल पाएगी. आर्थिक और वाणिज्यिक प्रयास आपके पक्ष में रहेंगे. उन्नति और लाभ के अवसर बढ़ेंगे.

वृष - वृष राशि के जातकों को रचनात्मक कार्यों में तेजी बनाए रखनी चाहिए. सहजता और सामंजस्यता बढ़ाएंगे. लंबित कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. साहस और पराक्रम से अपनी जगह बनाएंगे. वाणिज्यिक मामले बेहतर होंगे. अनोखा सोचेंगे.

मिथुन - मिथुन राशि वाले वाणिज्यिक विषय सामान्य बने रहेंगे. व्यावसायिक गतिविधियों में सजग रहेंगे. परिश्रम से लक्ष्य पाएंगे. वाद-विवाद की आशंका है. वित्तीय दबाव बना रह सकता है. अपने लक्ष्य पर नजर रखें.

सम्बंधित ख़बरें

Mangal rashi Parivartan 2025
मंगल का राशि परिवर्तन आज, इन 4 राशियों के आने वाले हैं अच्छे दिन 
वृष राशि वालों का संकोच दूर होगा, जानें क्या कहती है आपकी राशि 
कन्या राशि वाले सभी आर्थिक कार्यों में करेंगे पूरा, जानें अन्य राशियों का हाल 
शनिवार के दिन सिंह राशि वालों को प्राप्त होगी खुशखबरी, जानें अन्य राशियों का हाल 
Fortune Wheel: Simple Astrological Solutions for Marital Life Issues
भाग्य चक्र: पति-पत्नी के रिश्ते में दरार? जानें ज्योतिष के उपाय 

कर्क - कर्क राशि के जातकों के कार्य विस्तार के अवसर बढ़ेंगे. पेशेवरों से जुड़ाव होगा. नियम पालन पर जोर रखेंगे. सबका भरोसा बढ़ाए रहेंगे. पेशेवर बिना किसी संकोच के आगे बढ़ेंगे. कामकाजी प्रदर्शन में बेहतर बने रहेंगे.

सिंह - सिंह राशि वालों के कार्यक्षेत्र में शुभता बनी रहेगी. शासन संबंधी मामलों में उचित परिणाम बनेंगे. व्यावसायिक गतिविधियों में आगे रहेंगे. सहकर्मी सहायक होंगे. सुविधाएं बढ़ेंगी. आपको सम्मानित किया जा सकता है.

Advertisement

कन्या - कन्या राशि वाले श्रेष्ठ प्रयास और परिणाम बनाएंगे. कार्य और व्यापार में लंबित विषय गति पाएंगे. कामकाज में तेजी बनाए रखेंगे. अड़चन और अवरोध स्वतः दूर होंगे. जिम्मेदारी निभाएंगे. पेशेवरों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा.

तुला - तुला राशि वाले पेशेवरता बढ़ाएं. लक्ष्य पर जोर बनाए रखें. भ्रम में न आएं. व्यापार में निरंतरता रखें. साहस और संपर्क को बढ़ाएं. उद्योग और व्यवसाय के प्रयासों में पहल करने से बचें.

वृश्चिक - वृश्चिक राशि के जातकों की पेशेवरता बढ़ी रहेगी. कामकाजी स्थायित्व पर बल रखेंगे. लाभ प्रतिशत सुधरेगा. विभिन्न मोर्चों पर सकारात्मक परिणाम पाएंगे. कारोबार बढ़त पर रहेगा. चर्चाओं में बिना किसी संकोच के बने रहेंगे.

धनु - धनु राशि वाले वरिष्ठों से सामंजस्यता बनाए रखें. नौकरीपेशा लोग रुटीन प्रदर्शन बनाए रहेंगे. कारोबार में सजगता दिखाएंगे. समकक्षों का सहयोग मिलेगा. कामकाजी संबंधों में तालमेल रहेगा. बड़ों की सीख और सलाह मानें.

मकर - मकर राशि के जातकों का करियर संतुलित बना रहेगा. विविध कामकाजी गतिविधियों में प्रभावी रहेंगे. उत्साह से काम लेंगे. साझा प्रयासों में प्रभावी रहेंगे. समकक्षों के सहयोग से आगे बढ़ेंगे. अनुशासन बनाकर रखेंगे.

कुंभ - कुंभ राशि वालों का प्रबंधन पर फोकस बढ़ेगा. आत्मविश्वास और लगन से आगे बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में सहज रहेंगे. करियर और कारोबार में उत्साह से काम लेंगे. विभिन्न प्रयासों में सक्रियता बनी रहेगी. 'स्मार्ट वर्किंग' पर जोर होगा.

Advertisement

मीन - मीन राशि के जातक प्रभावशाली गतिविधियों में सक्रियता बनाए रखेंगे. आलस्य का त्याग करेंगे. अनावश्यक हस्तक्षेप से बचें. पेशेवरता पर जोर बनाए रखें. करियर और व्यापार में असरदार रहेंगे. व्यर्थ वार्तालाप से बचें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement