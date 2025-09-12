scorecardresearch
 

Career Rashifal 12 September 2025 (करियर राशिफल): कन्या राशि वाले आज जल्दबाजी न दिखाएं, हो सकता है नुकसान

Aaj ka Career Rashifal 12 September 2025 (करियर राशिफल): सिंह राशि वाले आज मध्यम गति से आगे बढ़ें. करियर और कारोबार में रुटीन पर ध्यान दें. जल्दबाजी न दिखाएं. अनुशासन बढ़ाएं. कामकाज की स्थिति साधारण रहेगी.

career horoscope
मेष - मेष राशि के जातक आज इच्छित कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. सृजनात्मकता को बल मिलेगा. अनोखे प्रयासों से सफलता प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. व्यवसाय में आप प्रभावशाली रहेंगे. साहस और सूझबूझ रखेंगे. कार्य विस्तार पर ध्यान देंगे.

वृष - वृष राशि के जातकों को दिखावा और ढिलाई में नहीं आना चाहिए. कामकाजी यात्रा की संभावना बनी हुई है. आर्थिक विषयों में सावधान रहें. सेवा कार्यों में व्यस्तता रहेगी. विविध गतिविधियों में विपक्षियों से बचें. कार्यों में स्पष्टता रखें.

मिथुन - मिथुन राशि वाले वाणिज्यिक अवसर भुनाएंगे. इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा. कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक समय देंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव रखेंगे. करियर और कारोबार में स्थिति बेहतर रहेगी.

कर्क - कर्क राशि के जातकों को प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. सत्ता के मामलों में पहल करेंगे. परिणामों से उत्साहित रहेंगे. प्रबंधन बेहतर रहेगा. लाभ सुधरेगा. करियर और व्यापार में लेनदेन में गति आएगी. अपेक्षित वृद्धि होगी.

सिंह - सिंह राशि वाले योजनाओं को संवारेंगे. लाभ में वृद्धि होगी. उच्च मनोबल बनाए रखेंगे. पेशेवर मामलों में सीख और सलाह बढ़ाएंगे. कला कौशल सुधरेगा. सकारात्मकता बढ़ी हुई रहेगी. प्रतिभा प्रदर्शन के अवसर मिलेंगे.

कन्या - कन्या राशि वाले परिस्थितियां पूर्ववत् बनी रह सकती हैं. मध्यम गति से आगे बढ़ें. करियर और कारोबार में रुटीन पर ध्यान दें. जल्दबाजी नहीं दिखाएं. अनुशासन और नियंत्रण बढ़ाएं. कामकाज की स्थिति साधारण रहेगी.

तुला - तुला राशि वाले कार्यों में टीम भावना दिखाएंगे. तेजी बनाए रखेंगे. सभी क्षेत्रों में प्रभावी स्थिति बनाए रखेंगे. औद्योगिक प्रयासों को गति मिलेगी. कामकाज में सुधार आएगा. पद-प्रतिष्ठा और प्रभाव में वृद्धि होगी.

वृश्चिक - वृश्चिक राशि के जातक मेहनत और लगन से लक्ष्य साधेंगे. नियम और तथ्यों पर जोर रखेंगे. 'स्मार्ट वर्किंग' की नीति रहेगी. कामकाजी प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. मेहनत पर भरोसा बनाए रखेंगे. सेवा क्षेत्र एवं नौकरी से जुड़ेंगे.

धनु - धनु राशि वालों की कार्यक्षमता मजबूत होगी. करियर और व्यापार में उत्साह बढ़ाए रहेंगे. प्रतिभा से जगह बनाएंगे. उपलब्धि हासिल करेंगे. प्रतिस्पर्धा में बेहतर करेंगे. साहस और पराक्रम से उचित जगह बनाएंगे.

मकर - मकर राशि के जातकों का कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा. विभिन्न मामलों में रुटीन संवारें. प्रतिभा प्रदर्शन में सुधार होगा. सहजता से आगे बढ़ते रहें. करियर और व्यापार में जिम्मेदार लोगों का साथ रहेगा. बड़ों का सानिध्य बनाए रखें.

कुंभ - कुंभ राशि वाले पेशेवर सक्रियता रखेंगे. कार्य विस्तार पर जोर होगा. मामले लंबित रखने से बचें. वचन और वादा पूरा करेंगे. भेंटवार्ताएं सफल रहेंगी. कला प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. कामकाज औसत से बेहतर बना रहेगा.

मीन - मीन राशि के जातक पेशेवर बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे. कारोबारी चर्चाओं में प्रमुखता से शामिल होंगे. कामकाज में सकारात्मक स्थिति बनाए रहेंगे. कार्य विस्तार उम्मीद के अनुरूप रहेगा. विभिन्न क्षेत्रों में शुभता बढ़ेगी.

