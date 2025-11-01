scorecardresearch
 

Career Rashifal 1 November 2025 (करियर राशिफल): कन्या राशि वाले पेशेवर परिणाम सकारात्मक पाएंगे, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातकों को करियर कारोबार में श्रेष्ठ कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए. जोखिम उठाने की सोच रखेंगे. महत्वपूर्ण प्रयास बनेंगे. उद्योग व्यापार उम्मीद के अनुरूप रहेगा. सुविधा संसाधन बढ़ेंगे. सहकर्मियों का साथ समर्थन बढ़ेगा.

वृष: वृष राशि के लोगों को चहुंओर लाभ एवं संवार की स्थिति मिलेगी. अधिकांश क्षेत्रों में श्रेष्ठता का प्रदर्शन करेंगे. लंबी अवधि के मामले संवार पाएंगे. योग्यता प्रदर्शन में आगे रहेंगे. कारोबार में तेजी रहेगी. अनुभव का लाभ उठाएंगे.

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों को स्मार्ट वर्किंग बढ़ानी चाहिए. करियर व्यापार पर जोर रखेंगे. लंबित मामलों में सहज रहेंगे. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. व्यवस्था पर जोर रखेंगे. परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण रहेंगी. विवेक बढ़ेगा.

कर्क: कर्क राशि के लोगों को योजनाओं को गति प्रदान करनी चाहिए. साथियों का भरोसा जीतेंगे. सौदेबाजी में बेहतर होंगे. योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. प्रतिफल अपेक्षा से अच्छा रहेगा. पेशेवरता पर बल देंगे. साझा उपलब्धियों में वृद्धि होगी.

सिंह: सिंह राशि के जातकों को जिद करने से बचना चाहिए. अतार्किक बातों में न आएं. नौकरीपेशा अच्छा करेंगे. करियर व्यापार के मामले दबावपूर्ण रहेंगे. कारोबारी जिम्मेदारियों पर ध्यान देंगे. तथ्यों पर भरोसा बनाए रखें. सहज बने रहें. कौशल संवारें.

कन्या: कन्या राशि के लोगों को कार्ययोजनाओं को तेजी से पूरा करना चाहिए. लक्ष्य पर फोकस बढ़ा रहेगा. परीक्षा में अच्छा करेंगे. कामकाजी प्रयासों में सक्रियता आएगी. पेशेवर परिणाम सकारात्मक रहेंगे. कार्यगति बढ़त पर बनी रहेगी.

तुला: तुला राशि के जातकों के कारोबार में तेजी रहेगी. विविध कार्यों में रुचि बढ़ेगी. करियर व्यवसाय में तेजी रखेंगे. प्रबंधकीय सफलता से उत्साहित रहेंगे. आर्थिक मामलों में बेहतर करेंगे. कामकाजी वार्ता व प्रभाव बनाए रखेंगे. लक्ष्य में सफल होंगे.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों को पेशेवरों से भेंटवार्ता में उत्साह बढ़ाना चाहिए. करियर कारोबार में प्रबंधन व प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. करियर व्यापार को गति मिलेगी. मान सम्मान में वृद्धि होगी. आर्थिक प्रयास पक्ष में बनेंगे.

धनु: धनु राशि के जातकों के व्यावसायिक मामले मजबूत होंगे. लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ेंगे. उल्लेखनीय कार्यों को प्राथमिकता देंगे. सफलता प्रतिशत अच्छा रहेगा. कारोबारी गतिविधियों को गति देंगे. पेशेवर यात्रा के संकेत हैं.

मकर: मकर राशि के लोगों को कार्य व्यापार में उछाल बना रहेगा. कामकाज की तैयारी पर जोर देंगे. निरंतरता बनाए रखेंगे. वचन के पक्के बने रहेंगे. कारोबार में सहजता शुभता बढ़ेगी. स्पष्टता बढ़ाएंगे. प्रलोभन में नहीं आएंगे.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों के आर्थिक मामले संवार पर रहेंगे. कामकाजी विस्तार पर जोर होगा. सहकर्मियों के लिए सहयोग का भाव रहेगा. मेहनत लगन और रचनात्मकता से कार्य बनेंगे. क्षमता से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. लंबित मामले गति लेंगे.

मीन: मीन राशि के लोगों को करियर व्यापार में न्याय नीति से चलना चाहिए. लक्ष्य के प्रति समर्पण बढ़ाएं. अवसरों को भुनाने में उतावले न हों. कार्य कुशलता बढ़ेगी. विभिन्न गतिविधियों में प्रभावी रहेंगे. कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक समय देंगे.

