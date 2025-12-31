scorecardresearch
 
Makar Tarot Rashifal 31 December 2025: निराशा को मन पर हावी न होने दें, शांति से कार्य करें

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 31 December 2025: संबंध टूट रहे है. तो उन्हें दिल पर हावी न होने दें. ईश्वर की मर्जी मानकर आगे बढ़े. कोई भी स्थिति स्थाई नहीं होती है. इसलिए परिस्थितियों में परिवर्तन जरूर आएगा.

capricorn horoscope
मकर (Capricorn):

Cards: Five of cups

इस समय प्रतिकूल परिस्थितियों के चलते किसी करीबी व्यक्ति से धोखा मिल सकता हैं. इस बात से काफी आघात पहुंच सकते हैं. इस समय के अनुरूप इस स्थिति को सकारात्मक रूप में देखने का प्रयास करें. यदि संबंध टूट रहे है. तो उन्हें दिल पर हावी न होने दें. ईश्वर की मर्जी मानकर आगे बढ़े. कोई भी स्थिति स्थाई नहीं होती है. इसलिए परिस्थितियों में परिवर्तन जरूर आएगा.

ऐसा विश्वास रखें. इस समयपूरा ध्यान अपने कार्य क्षेत्र पर केंद्रित करें. जल्द ही कुछ नए अवसर सामने आ सकते है. किसी नई योजना पर कार्य करना भी शुरू हो सकता हैं. स्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल. परिवर्तित जरूर होती हैं. इसलिए निराशा को मन पर हावी न होने दें. शांति से कार्य करें.

मौसम की खूबसूरती का मज़ा लें. हमेशा मन में उदासी न लाएं. जीवन में पुनः ऊर्जा और उमंग संचित करें. जीवन में संतुलन बनाएं सोच में परिवर्तन लाएं. यदि ज्यादा आवश्यकता हो,तो किसी से कर्जा ले सकते है.

स्वास्थ्य: पानी(नदी या तालाब )के किनारे पर सावधानी से चले. फिसल सकते है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक परेशानियां दूर हो सकती है. आने वाले समय के लिए धन का निवेश सोच समझकर करें.

रिश्ते: किसी करीबी से चल रही अनबन खत्म हो सकती हैं. रिश्ते को पुनः मधुर बनाने का प्रयास करें.

---- समाप्त ----
