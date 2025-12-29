Makar Tarot Rashifal 29 December 2025: विवाद में ना पड़ें, स्वास्थ्य समस्या हो सकती है

मकर (Capricorn):-

Cards:- Five of wands

कार्य को सफल बनाने के लिए लोगों को खुद पर हावी न होने दें.आंखों को इस तरह मूंद ले. कि सामने वाले का नुकसान दिखाई ही न दें.जाने अनजाने किसी को हुई तकलीफ के लिए ईश्वर से क्षमा मांग सकते हैं.जानबूझकर किसी को नुकसान न पहुंचाएं और ना ही सामने वाले की सहनशीलता की परीक्षा ले.सामने वाले की गलतियों से चिढ़ सकते है.उसको समझने के प्रयास विफल होते दिख रहे है.किसी से विवाद इतना बढ़ चुका है.कि दोनों न्यायालय में अपना पक्ष रख सकते है.

ऐसा विश्वास है,कि न्यायालय का फैसला आपके पक्ष में होगा.फैसले को अपने पक्ष में करने के लिए किसी भी तरह की बेईमानी का प्रयोग न करें.कई बार बेईमानी का प्रतिफल बड़ी मुसीबत में फंसा सकता है.इससे धन के साथ मान सम्मान की हानि भी हो सकती है.जरूरत से ज्यादा वाचलता दूसरों की निगाह में गिरा सकती है.सोच समझकर बोले.किसी को अपनी बातों से दुःखी न करें.इस बात का ध्यान रखें.कि हमेशा विवाद की शुरुआत आपसे न हो.

स्वास्थ्य: किसी भी तरह की स्वास्थ्य समस्या हो.उसको अनदेखा ना करें.

आर्थिक स्थिति: किसी को उधार दिया पैसा वापस मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही हो.

रिश्ते: किसी के साथ हुई अनबन हाथापाई का रूप ले सकती है.किसी तीसरे की मदद से विवाद को सुलझाने का प्रयास कर सकते है.

