scorecardresearch
 

Feedback

Makar Tarot Rashifal 29 August 2025: मकर राशि वालों को सकता है बड़ा लाभ, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 29 August 2025: नए व्यवसाय को शुरू करने जल्दबाजी न करें. जोखिम भरे कार्यों में आपको आनंद आता है. पर कार्य क्षेत्र में जोखिम उठाने से पूर्व अच्छे से समझ ले. व्यवसाय से संबंधित सभी पहलुओं का अच्छे से अवलोकन करें.  

Advertisement
X
capricorn horoscope
capricorn horoscope

मकर (Capricorn):-
Cards:- The Fool 

जोखिम लेने की आदत नए अवसर लेकर आती है. पर जोखिम लेने से पहले अच्छे से जांच कर लेना चाहिए. सोच और विचारों में नवीनता व्यवहार में भिन्नता लाती है. नए व्यवसाय को शुरू करने जल्दबाजी न करे. जोखिम भरे कार्यों में आपको आनंद आता है. पर कार्य क्षेत्र में जोखिम उठाने से पूर्व अच्छे से समझ ले. व्यवसाय से संबंधित सभी पहलुओं का अच्छे से अवलोकन करे.  थोड़ी से लापरवाही और जल्दबाजी कार्यों को प्रभावित कर सकती है.  उत्साह और ऊर्जा के साथ अपने  कार्यों को सफल बनाने में सहायता मिलती है.  आप अपने कार्यों से संतुष्ट है. कल्पनाशीलता,भावुकता और संयम व्यक्तित्व को और बेहतर बनाते है. आपके पास असीमित ज्ञान है.  अपने ज्ञान का उपयोग कर  कार्य क्षेत्र में सफल होने के सभी प्रयास करते चले आ रहे है. जीवन में एक परिवर्तन अचानक से आने वाला है. आने वाला यह परिवर्तन  जीवन को बेहतरी की तरफ ले जा रहा है. कार्य क्षेत्र में मेहनत और परिश्रम के साथ अपने हर कार्य में सफलता पा सकते हैं  कार्य में आने वाली बाधाएं एवं चुनौतियां के समाधान भी आसानी से मिलने लगेंगे. 

Advertisement

स्वास्थ्य : स्वास्थय के प्रति लापरवाही अच्छी नहीं है. जल्दबाजी दुर्घटना का कारण बन सकती है.   खासकर रात के समय लंबी दूरी की यात्रा स्वयं के वाहन से न करें. 

सम्बंधित ख़बरें

धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं 
वृश्चिक राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, लापरवाही से बचें 
तुला वालों का जीवन रहेगा प्रभावशाली, वस्तु का करें सावधानी से प्रयोग 
कन्या राशि वालों का बढ़ सकता है तनाव, हो सकता है आर्थिक नुकसान 
सिंह राशि वालों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं, खानपान का ध्यान रखें 

आर्थिक स्थिति : अपने ज्ञान से काफी धन अर्जित कर सकते है.  धन के नए स्त्रोत सामने आ रहे है. सही अवसर को चुनकर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाए. 

रिश्ते : परिवार से सभी सदस्यों के साथ प्रेमपूर्वक रिश्ते बनाने का प्रयास कर रहे है. जीवनसाथी के साथ चली आ रही अनबन को माफी मांगकर खत्म करने का प्रयास अच्छा रह सकता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement