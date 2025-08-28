scorecardresearch
 

Makar Tarot Rashifal 28 August 2025: मकर राशि वालों को मिलेंगे अच्छे अवसर, सेहत का रखें खास ख्याल

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 28 August 2025: इस समय किसी पर भी ज्यादा विश्वास करना नुकसान पहुंचा सकता है. ये समय आपको किसी भी विवाद में ना पड़ने की सलाह देते है.

capricorn horoscope
मकर (Capricorn):-
Card:- Seven of Swords

कुछ लोगों की आदत दूसरों की कमियां को ढूंढने की होती है. सामने कोई भी हो,वो उसके  प्रयासों में हमेशा कमी निकलने की कोशिश करते रहते हैं. ऐसे लोगों से थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है. हो सकता हैं,किसी अच्छे अवसर को कोई आपसे चालाकी से छीनने का प्रयास करें. यदि किसी व्यक्ति का व्यवहार आपसे साथ जरूरत से ज्यादा मीठा बना हुआ है. तो यहां आपको सजग रहना चाहिए. कार्य या व्यक्तिगत जीवन से संबंधित किसी भी बात को सामने वाले के साथ सोच समझकर साझा करें. किसी पर भी अतिविश्वास ना करें. अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें.  कार्य क्षेत्र में कुछ लोग आपकी बढ़ते हुए मान सम्मान से ईर्ष्या कर सकते हैं. इस ईर्ष्या के चलते आपकी गरिमा को नुकसान पहुंचने की चेष्टा कर सकते है. समय आपके प्रतिकूल है. इस समय किसी पर भी ज्यादा विश्वास करना नुकसान पहुंचा सकता है. ये समय आपको किसी भी विवाद में ना पड़ने की सलाह देते है. जल्दबाजी में कार्यों  को पूरा न करें. आपको धैर्य और संयम के साथ कार्य करना चाहिए. 

स्वास्थ्य : किसी पुरानी स्वास्थ्य समस्या ने काफी समय से परेशान कर रखा है. सही चिकित्सक की तलाश कर अपनी समस्या से बाहर निकलने का प्रयास करें. 

आर्थिक स्थिति: किसी को उधार दिलवाना आपको मुश्किल में डाल सकता है. समय पर सामने वाला का पैसा न लौटना आपकी बात को प्रभावित करेगा. 

रिश्ते : परिवार में किसी के विश्वासघात ने आपको अन्य लोगों के प्रति अविश्वास की भावना पैदा कर दी है. जिसके चलते काफी तनाव पूर्ण स्थिति बनी हुई है. 

