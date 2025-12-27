scorecardresearch
 
Makar Tarot Rashifal 27 December 2025: आर्थिक लाभ होगा, धैर्य से काम लेंगे

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 27 December 2025: किसी बड़ी परियोजना में अच्छा पद प्राप्त होने से मन प्रफुल्लित होगा.आप हर जिम्मेदारी का निर्वहन भली भांति कर सकते हैं. इस बात की काबिलियत साबित कर चुके है

मकर (Capricorn):-
Cards:- Seven of Pentacles 
कार्य की सफलता से संतुष्ट नहीं होंगे.कुछ कमी महसूस हो सकती है.कार्य का पुनः अवलोकन कर सकते है.नए कार्य को शुरू करने से पहले थोड़ा समय ले सकते है.कुछ लोग आपकी सफलता पर संदेह कर सकते है.उनको अफसोस हो सकता है.किसी बड़ी परियोजना में अच्छा पद प्राप्त होने से मन प्रफुल्लित होगा.आप हर जिम्मेदारी का निर्वहन भली भांति कर सकते हैं.इस बात की काबिलियत साबित कर चुके है.इस समय वित्तीय स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती है.

जिससे परिवार में कलह का सामना करना पड़ सकता है.जिससे तनाव और निराशा हो सकती है.इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए बेहतर तैयारी के साथ अपनी निराशा पर काबू पाकर पुन: प्रयास करना आवश्यक है.जल्द ही  इससे आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं.कार्य क्षेत्र में स्थिति बेहतर करने के लिए  दीर्घ अवधि की योजनाएं बनाकर कार्य करने की आवश्यकता है.छोटी सी सफलता मिलने से ही बहुत ज्यादा खुश ना हो.इस समय थोड़ी सी भी असावधानी आपको बड़ी सफलता की शिखर तक पहुंचने से वंचित कर सकती है.

स्वास्थ्य:कार्य की सफलता या असफलता को लेकर दिमाग पर बहुत ज्यादा जोर ना डालें. इस तरह आपकी मानसिक स्थिति गड़बड़ा सकती है.

आर्थिक स्थिति: शुरू में किसी कार्य में अच्छा आर्थिक लाभ न प्राप्त होने से निराश न हो.थोड़ा धैर्य रखिए.आगे चलकर अच्छा लाभ प्राप्त होने की संभावना बन रही है.

रिश्ते: जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं.उनके साथ अपना व्यवहार मधुर रखिए.

---- समाप्त ----
