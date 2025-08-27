scorecardresearch
 

Makar Tarot Rashifal 27 August 2025: धन निवेश अच्छा प्रतिफल लेकर आ रहा है, किसी को बड़ी धनराशि उधार न दे

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 27 August 2025: शादी के लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते है.कोई छोटा सा व्यवसाय शुरू करने की योजना जीवनसाथी के साथ बना रहे है.जल्द ही इसको शुरू करने की तैयारी है.

capricorn horoscope
मकर (Capricorn):-

Cards:- The Hierophant

कुछ अंधविश्वासी लोगों की बातों में आकर अपने लिए आर्थिक संकट उत्पन्न कर सकते हैं.ऐसे लोगों की संगत से दूर रहें.या फिर इनकी बातों को बिना सोच विचार के खुद के जीवन में लागू करने की कोशिश न करें.इस समय किसी अनुभवी  व्यक्ति या गुरु के अनुभव और मार्गदर्शन की आवश्यकता महसूस करेंगे.शुरू से ही अकेले अपने कार्यों को सफलता पूर्वक पूरा करते आए है.अब भौतिकवादिता से दूर अध्यात्म की तरफ मन का झुकाव बढ़ता जा रहा है.ऐसे में किसी ऐसे गुरु या शिक्षक की मदद चाहते है.जो जिंदगी के दोनों महत्वपूर्ण पक्षों के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करने में आपकी मदद कर सके.और आपके मन में शांति और सुकून कायम हो सके.इस समय बढ़ती हुई उद्गीनता आपको कार्य से भटका रही है.किसी बड़े की मदद से नौकरी प्राप्त कर सकते है.नौकरी में पदोन्नति भी मिल सकती है.आपकी सफलता किसी को परेशान कर रही है.हो सकता है कि सामने वाला आपको कार्यों में विघ्न डालने का प्रयास करें.संतान की शिक्षा को लेकर परेशान हो सकते है. शादी के लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते है.कोई छोटा सा व्यवसाय शुरू करने की योजना जीवनसाथी के साथ बना रहे है.जल्द ही इसको शुरू करने की तैयारी है.

स्वास्थ्य: ज्यादा देर तक कार्य करना और साथ ही व्यायाम करना आपको थकान और कमजोरी  दे सकता है. थोड़ा विश्राम जरूरी है.

आर्थिक स्थिति:दोस्तों की सलाह पर किया गया धन निवेश अच्छा प्रतिफल लेकर आ रहा है.किसी को बड़ी धनराशि उधार न दे.

रिश्ते:विवाह के लिए आए रिश्तों में से किसी एक का चयन कर सकते है.ये आपके मनचाहे जीवनसाथी की कल्पना की तरह ही है.
 

