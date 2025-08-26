Makar Tarot Rashifal 26 August 2025: मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, जीवन में आएगी सकारात्मकता

मकर (Capricorn):-

Cards:- Two of Pentacles

कुछ बड़ा कार्य करने की सोच बना रहे हैं. इस कार्य में आप अपने मित्रों से मदद ले सकते हैं. हो सकता हैं, कि किसी व्यवसाय को जैसा आप शुरू करने की सोच रखें हुए हैं. वैसा करना अभी पैसों की कमी के कारण नहीं हो पाएगा. इस बात को लेकर मन छोटा न करें. आपका अंतर्मन किसी भी समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ सकता हैं. बस थोड़े से प्रयास की जरूरत हैं. इस समय कहीं भी सट्टे में पैसा न लगाएं. आपकी जरा से भी गलती आपको अच्छा खासा नुकसान करा सकती हैं. यदि किसी नए कार्य की जानकारी आपको ज्यादा नहीं हैं. तो पहले उससे संबंधित जानकारी एकत्र करें. कार्य क्षेत्र में नए अधिकारी आते ही कुछ लोगों को नौकरी से बाहर करने का मन बना सकता हैं. इस बात को लेकर सभी लोग चिंतित हो सकते हैं. प्रिय के परिजनों का व्यवहार आपकी आर्थिक स्थिति जानकर परिवर्तित हो सकता हैं. ये परिवर्तन नकारात्मक या सकारात्मक कैसा भी हो सकता हैं.

Advertisement

स्वास्थ्य: किसी मित्र की लापरवाही से चोट लगने से काफी दर्द हो सकता हैं. समय पर सही चिकित्सा प्राप्त करने का प्रयास करें.

आर्थिक स्थिति: पैसों का लेनदेन न करें. हो सकता हैं, कि सामने वाला राशि वापस ही न दें.

रिश्ते: प्रिय के परिजनों को विवाह के लिए मानना काफी मुश्किल लग रहा हैं. सामने वाले आपकी वर्तमान स्थिति से ज्यादा खुश नहीं हैं.

---- समाप्त ----