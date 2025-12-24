Makar Tarot Rashifal 24 December 2025: अतीत की निराशा से बाहर निकलें, धैर्य और आत्मविश्वास से सफलता पाएंगे

मकर (Capricorn)

और पढ़ें

Cards:- Five of cups

विचारों में सकारात्मकता लाएं.असफलता प्राप्त होने की स्थिति में सभी परिस्थितियों का अवलोकन करें.आपका जीवन काफी बेहतर है.अन्य लोगों से अपनी तुलना ना करें. कार्यों की सफलता धैर्य,संयम और आत्मविश्वास से प्राप्त हो सकती है.किसी बात की नकारात्मकता आपके विचारों को प्रभावित कर सकती है.किसी सहयोगी की ईर्ष्या का शिकार हो सकते हैं. प्रिय के साथ रिश्ते खराब होने से मानसिक तनाव हो सकता है.

इसके कारण कार्य की सफलता प्रभावित हो सकती है.अतीत से वापस आया कोई व्यक्ति दोनों के रिश्ते में तनाव ला सकता है.पूर्व में हुई किसी दु:खद घटना की यादें परेशान कर सकती हैं. नए लोगों पर एकदम से विश्वास ना करें. स्थितियों को समझने के बाद ही किसी निर्णय को ले.

कार्य करते समय अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें.गलतियां करने का प्रयास न करें. बार-बार गलतियों का दोहराव न करें. जो कुछ आपके पास है. उसमें संतुष्ट रहने का प्रयास करें.दूसरों की देखा देखी होड करने की आदत में बदलाव लाएं.

Advertisement

स्वास्थ्य: लंबे समय से बनी गले में संक्रमण बना हुआ है.चिकित्सक छोटी सी शल्य चिकित्सा की सलाह दे सकते है.

आर्थिक स्थिति: पैसों का निवेश सोच समझकर और सही योजना से करें.जल्द ही अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है.

रिश्ते: रिश्तो को गंभीरता से लेने का प्रयास करें. दूसरों को लेकर व्यवहार में गरिमा बनाए रखें.



---- समाप्त ----