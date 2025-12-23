Makar Tarot Rashifal 23 December 2025: भाइयों से अनबन हो सकती है, संपत्ति बढ़ेगी

मकर (Capricorn):-

Cards:- The Devil

अच्छे भले कार्यों में रुकावट आ सकती है. व्यवसाय में साझेदार के अनैतिक तरीकों से कार्य पूरा करने के कारण मान सम्मान की हानि हो सकती है. लोगों से दूर रहेंगे. इस समय अपनी गलतियों का दोहराव न करें. व्यवसाय में नए अनुबंध कर सकते है. पिछले कार्यों को पूरा करें. अप्रत्याशित लाभ प्राप्त हो सकता है. किसी कार्य को पूरा करते समय कोई भी जोखिम न लेना. फालतू में लोगों से विवाद न करें. धर्म के कार्यों में रुचि आपका मनोबल ऊंचा करेगी. परिवार में विवाद से क्लेश हो सकता है.

इस स्थिति से बचकर रहें. जीवनसाथी से वैचारिक मतभेद हो सकते है. गुस्सा आने पर तुरंत कोई भी प्रतिक्रिया न दें. धैर्य और संयम से थोड़ा सोच विचार करें. और फिर कोई प्रतिक्रिया दें. इससे कम नुकसान की संभावना बनी रहती है. किसी को दिया पैसा वापस मिलने से खुश होंगे. किसी नए वाहन की खरीदी कर सकते है. संतान की गलत संगत से परेशान होंगे. स्थाई संपत्ति में वृद्धि हो सकती हैं.

स्वास्थ्य: पुराने रोग परेशान कर सकते है. घरेलू उपचार की जगह चिकित्सीय सलाह लें.

आर्थिक स्थिति: कर्ज से दूर रहें. क्रय-विक्रय के कार्यों में लाभ होगा.

रिश्ते: भाइयों से अनबन हो सकती है. संतान के प्रति झुकाव बढ़ेगा.

