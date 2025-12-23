scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Makar Tarot Rashifal 23 December 2025: भाइयों से अनबन हो सकती है, संपत्ति बढ़ेगी

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 23 December 2025: फालतू में लोगों से विवाद न करें. धर्म के कार्यों में रुचि आपका मनोबल ऊंचा करेगी. परिवार में विवाद से क्लेश हो सकता है.इस स्थिति से बचकर रहें

Advertisement
X
capricorn horoscope
capricorn horoscope

मकर (Capricorn):-
Cards:- The Devil
अच्छे भले कार्यों में रुकावट आ सकती है. व्यवसाय में साझेदार के अनैतिक तरीकों से कार्य पूरा करने के कारण मान सम्मान की हानि हो सकती है. लोगों से दूर रहेंगे. इस समय अपनी गलतियों का दोहराव न करें. व्यवसाय में नए अनुबंध कर सकते है. पिछले कार्यों को पूरा करें. अप्रत्याशित लाभ प्राप्त हो सकता है. किसी कार्य को पूरा करते समय कोई भी जोखिम न लेना. फालतू में लोगों से विवाद न करें. धर्म के कार्यों में रुचि आपका मनोबल ऊंचा करेगी. परिवार में विवाद से क्लेश हो सकता है.

इस स्थिति से बचकर रहें. जीवनसाथी से वैचारिक मतभेद हो सकते है. गुस्सा आने पर तुरंत कोई भी प्रतिक्रिया न दें. धैर्य और संयम से थोड़ा सोच विचार करें. और फिर कोई प्रतिक्रिया दें. इससे कम नुकसान की संभावना बनी रहती है. किसी को दिया पैसा वापस मिलने से खुश होंगे. किसी नए वाहन की खरीदी कर सकते है. संतान की गलत संगत से परेशान होंगे. स्थाई संपत्ति में वृद्धि हो सकती हैं. 

स्वास्थ्य: पुराने रोग परेशान कर सकते है. घरेलू उपचार की जगह चिकित्सीय सलाह लें. 

सम्बंधित ख़बरें

दिखावे में ना पड़ें, रिश्ते में दूरी आ सकती है
लापरवाही न करें, खानपान में सतर्कता रहें
धन की बचत करेंगे, काम समय पर पूरा करें
व्यवसाय करने से बचें, आर्थिक नुकसान हो सकता है
धन की बचत करें, दूसरों के मामलों में न पड़ें

आर्थिक स्थिति: कर्ज से दूर रहें.  क्रय-विक्रय के कार्यों में लाभ होगा. 

रिश्ते: भाइयों से अनबन हो सकती है. संतान के प्रति झुकाव बढ़ेगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement