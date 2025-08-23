Makar Tarot Rashifal 23 August 2025: मकर राशि वालों को सकता है आर्थिक लाभ, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

मकर (Capricorn):-

Cards:- The Devil

अपने कार्यों को लेकर जितने ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ हैं. दूसरे के कार्य को लेकर उतने ही लापरवाह हो सकते हैं. प्रिय की भावनाओं को समझना ही नहीं चाह रहे है. अपने स्वभाव में बदलाव लाइए. हो सकता हैं, कि किसी मित्र से धन लेने की कुछ आवश्यकता आ गई हो. और सामने वाले ने किसी कारणवश आपको मना कर दिया. तो आपका स्वभाव उसके प्रति गुस्से का हो सकता हैं. आपको ये समझने की जरूरत हैं. कि सामने वाला हमेशा आपके सोच के अनुसार कार्य नहीं करेगा. इसलिए लोगों के साथ अपने व्यवहार सामान्य रखें. जरूरत से ज्यादा किसी से भी उम्मीद न रखें. चाहे वो कोई भी करीबी इंसान हो या जीवनसाथी भी. बिना सोचे समझे किसी अन्य की बातों में आकर कोई भी निर्णय न लें. हो सकता हैं, कि आपके किसी निर्णय का परिणाम आगे चलकर आपके लिए अच्छा साबित न हों. प्रियजनों की बातों को अनसुना न करें. यदि कोई बार बार आपसे कोई बात कह रहा है. तो उस बात को समझने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य: गरिष्ठ भोजन और अनियमित दिनचर्या के चलते पाचन तंत्र गड़बड़ा सकता है. अपनी आदतों में सुधार लाएं.

आर्थिक स्थिति: पिता से कुछ धनराशि उपहार स्वरूप मिल सकती है. इस धन राशि किसी अच्छी जगह निवेश कर सकते हैं.

रिश्ते:कुछ लोग आपके व्यवहार से परेशान हो सकते हैं. जिसके चलते उनकी नाराजगी सहन करना पड़ सकती हैं.

