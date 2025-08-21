scorecardresearch
 

Makar Tarot Rashifal 21 August 2025: मकर राशि वालों को निवेश से होगा फायदा, नई नौकरी का मिल सकता है प्रस्ताव

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 21 August 2025: किसी नौकरी की तलाश पूरी होने की संभावना बन रही है . आने वाले प्रस्ताव काफी बेहतर होंगे.  अचानक से पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि की सूचना आ सकती है.

capricorn horoscope
मकर (Capricorn):-
Cards :- Eight of wands 

अचानक से सारे कार्यों की गति तेज होती नजर आएगी. कुछ शुभ समाचार तेज गति से सामने आ  सकते हैं. हो सकता हैं,कि इन सबको एक साथ संभाल पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता हैं. काफी समय से अच्छी खबर को सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे.  अचानक से कुछ अच्छी खबरें जल्द ही सामने आ सकती है. किसी नौकरी की तलाश पूरी होने की संभावना बन रही है . आने वाले प्रस्ताव काफी बेहतर होंगे.  व्यवसाय में नए अवसरों की तलाश पूरी होने की संभावना बन सकती हैं. विद्यार्थी वर्ग मन मुताबिक सफलता को प्राप्त कर सकता है. नौकरी में पदोन्नति की चाह एक लंबे समय से मन में चली आ रही है. अचानक से पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि की सूचना आपको प्रफुल्लित कर सकती हैं. परिजन भी इस समाचार से काफी  खुश हो सकते हैं.  परिवार में किसी के विवाह को लेकर  सभी लोग चिंतित हैं. कुछ अच्छे विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं. सभी की अच्छे से जांच परख कर सही प्रस्ताव का चयन कर रिश्ते को आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं. नि:संतान दंपतियों को संतान प्राप्ति की खुशखबरी मिल सकती है . किसी नन्हे मेहमान के आगमन की सूचना से पारिवारिक वातावरण प्रफुल्लित  हो सकता हैं. ईश्वर को उनकी कृपा के लिए धन्यवाद दे सकते हैं. 

स्वास्थ्य :माता के स्वास्थ्य को लेकर हो रही चिंता समाप्त हो सकती है. जीवनसाथी की आंखों में हुई परेशानी  चिंतित कर सकती हैं. 

आर्थिक स्थिति : अचानक पुरस्कार स्वरूप या लॉटरी से धन मिलने की संभावना बन सकती हैं. पूर्व में किए गए किसी धन निवेश का प्रतिफल लाभ के रूप में  मिल सकता है. 

रिश्ते :ससुराल पक्ष के में किसी मांगलिक कार्य में शामिल होने का मौका आपको उत्साहित कर देगा.  भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी. 

