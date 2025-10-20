scorecardresearch
 

Makar Tarot Rashifal 20 October 2025: मकर राशि वालों को प्राप्त होंगे धन कमाने के नए स्तोत्र, नई नौकरी होगी प्राप्त

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 20 October 2025: आने वाला समय संघर्षों से लोहा लेने वाला प्रतीत हो रहा है. किसी परियोजना पर कार्य करते-करते आप कुछ बाधाएं और रुकावटें अपने सामने महसूस कर रहे हैं. अपने सहयोगियों और अधिकारियों से इस विषय में बात कर सकते हैं.

मकर(Capricorn):-
Cards:- Ace of swords 

इस समय आप काफी सजग और चौकन्ने हो सकते हैं. कुछ समय पूर्व ही आप किसी बड़े मुसीबत में पड़ने से बाल बाल बचे हैं. जिसका डर अभी तक आपके मन में बना हुआ है. इस समय आपके विचार आप पहले से अधिक संतुलित हो गए हैं.  आने वाला समय संघर्षों से लोहा लेने वाला प्रतीत हो रहा है. किसी परियोजना पर कार्य करते-करते आप कुछ बाधाएं और रुकावटें अपने सामने महसूस कर रहे हैं.  अपने सहयोगियों और अधिकारियों से इस विषय में बात कर सकते हैं . आप इस बात को भी महसूस करेंगे.  कि इस परियोजना को शुरू करने से पहले उसके नकारात्मक पक्ष की तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया.  और वही पक्ष अब जोखिम के रूप में सामने आ रहा है.  ऐसी स्थिति में आप अपने विचारों को सकारात्मक की तरफ ले जाकर उस जोखिम को कम करने का प्रयास करेंगे.  इस बात का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है.  कि दृढ़ता में किसी अच्छी चीज को नुकसान न पहुंचे.  किंतु फैसला हर हाल में आपके ही पक्ष में हो.  किसी नई नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है. कुछ समय पूर्व एक छोटा सा व्यवसाय अपने अपने जीवन साथी के साथ शुरू किया था.  आपकी मेहनत और सही सोच समझ से अब वह व्यवसाय धीरे-धीरे गति करता हुआ नजर आ रहा है.  इससे आपका जीवनसाथी काफी व्यस्त हो सकता हैं.  हालांकि उसकी इस सफलता को देखकर आप काफी उत्साहित हैं.  किंतु उसके आपको समय ना दे पाने की कमी आपको अखर सकती हैं. 

स्वास्थ्य: लंबे समय से सर्दी जुकाम और बुखार आपके लिए अच्छी खासी समस्या बन गया है.  इस समय घरेलू उपचारों से दूर होकर किसी विशेषज्ञ को दिखाने की बात पर गौर कीजिए. 

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए कुछ अन्य धन कमाने के  स्रोतों पर कार्य कर रहे हैं. 

रिश्ते: जो आपके अतीत में था. उसे वर्तमान में लाने की कोशिश आपके वैवाहिक जीवन को टूटने की कगार पर ले जा सकती हैं. 

