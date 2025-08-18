scorecardresearch
 

Makar Tarot Rashifal 18 August 2025: मकर राशि वालों को सकता है आर्थिक नुकसान, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 18 August 2025: सामने वाले के चेहरे पर पड़ा वफादारी का नकाब उतर गया है. वो अपनी लगातार सफाई देने की कोशिश कर रहा हैं. पर अब आपके लिए उसकी किसी बात का कोई महत्व ही नहीं है.

capricorn horoscope
मकर (Capricorn):-

Cards:- Three of swords

आपके मित्र ने आपकी कुछ निजी बातें सभी के सामने उजागर कर दी है. जिससे आपके मन को गहरा दुःख पहुंचा है. आपने अपने मित्र पर विश्वास करके निजी बातों को उसको बताया था. सभी के सामने आप खुद को अकेला महसूस कर रहे है. किसी से नजरें भी नही मिला पा रहे है. कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव आ रहे है. सभी को नई तकनीक सीखने की आवश्यकता पड़ सकती हैं. उच्च अधिकारियों के सामने अपनी किसी नई योजना को रख सकते हैं. ये योजना भविष्य में काफी लाभदायक परिणाम लेकर आ सकती हैं. प्रेम संबंध में सामने वाले ने कुछ निजी बातों को गोपनीय रखा हुआ था.

किसी वजह से सारी बातें आपके सामने आ गई. सामने वाले के चेहरे पर पड़ा वफादारी का नकाब उतर गया है. वो अपनी लगातार सफाई देने की कोशिश कर रहा हैं. पर अब आपके लिए उसकी किसी बात का कोई महत्व ही नही है. कुछ समय से सभी परिजनों के बीच तनाव चला आ रहा है. परिवार में आए नए व्यक्ति ने इस तनाव को कम कर दिया है.

स्वास्थ्य: लगातार बढ़ता उच्च रक्तचाप परेशानी का कारण बन गया है. चिकित्सक ने तनाव को कम करने और दिनचर्या को नियमित करने की सलाह दी है.

आर्थिक स्थिति: किसी को दिया उधार वापस मिलेगा भी या नही इस बात में शंका बनी हुई है. सामने वाले पर किया विश्वास अब खुद की बेवकूफी नजर आ रहा है.

रिश्ते: जीवनसाथी का छोटी छोटी बातों पर मतभेद करना रिश्ते में दूरी बना रहा है. बार बार प्यार से समझने के बाद भी वो फिर वही बात दोहराता है.

 

