Makar Tarot Rashifal 14 September 2025: मकर राशि वालों को नहीं मिलेगा उधार दिया पैसा, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

मकर (Capricorn)

Cards:- Nine of swords

छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ी गलतफहमियां उत्पन्न कर सकते हैं. आपकी सोच में हर समय असफल होने का ख़्याल आने लगा हैं. इस बात के चलते आप किसी भी कार्य में अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं. जिस कारण समय पर कार्य पूरे न होने की वजह बन रही हैं. कार्यों को लेकर की गई लापरवाही आपके उच्च अधिकारियों के बीच आपकी काबिलियत पर सवाल उठा सकती हैं. आपको अपने विचारों में परिवर्तन लाने की जरूरत हैं. कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है. जिसका समाधान नहीं ढूंढा जा सकता हो. बस अपनी सोच को सकारात्मक बनाने की जरूरत है. धीरे धीरे सभी स्थितियां आपके पक्ष में होती नजर आने लगेंगी. पिता के साथ आपके जीवनसाथी के संबंध काफी खराब होने से वो आपके साथ थोड़ा नाराज़ बने हुए है. आप इस बात से बेखबर तो नहीं होंगे,पर आप किसका पक्ष लें. ये सोचकर मन आहत हो सकता हैं. दोनों ही आपको प्रिय हैं. किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ इस बात को लेकर बात कर सकते हैं.

स्वास्थ्य: मुंह में लगातार छाले हो रहे हैं. जिस कारण अब मुंह खोलना भी मुश्किल होने लगा हैं. चिकित्सक ने किसी असाध्य बीमारी की संभावना व्यक्त की हैं. साथ ही कुछ जरूरी जांचों के निर्देश भी दिए हैं.

आर्थिक स्थिति: पैसों को लेकर ससुरालपक्ष से मतभेद हो सकता हैं. सामने वालों ने अभी तक दिए हुए पैसे वापस नहीं किए हैं. जिस कारण आप थोड़े नाराज़ हो सकते हैं.

रिश्ते: शादीशुदा जीवन की नई शुरुआत हो रही हैं. सभी लोगों के साथ अभी सामंजस्य बैठना मुश्किल लग रहा हैं.

