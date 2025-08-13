scorecardresearch
 

Makar Tarot Rashifal 13 August 2025: प्रिय के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है, बातचीत कर समस्या का ढूँढें समाधान

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 13 August 2025: वैवाहिक जीवन में किसी का हस्तक्षेप आपको परेशान कर सकता है. कोशिश कर सामने वाले के किसी भी मंसूबे को पूरा न होने दें. 

मकर (Capricorn):-
Cards :The High Priestess

अध्यात्म की तरफ बढ़ते कदम मन में शांति का अनुभव करा सकते हैं. लोगों के साथ अपना ज्ञान बांटना और सामने वाले को सही सलाह देने का प्रयास आपको लोगों के बीच लोकप्रिय बनाता आया है. किसी विवाद के चलते लोगों से अब आप दूरी बना सकते हैं. प्रिय के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है. इस स्थिति में सामने वाला अपनी गलती को छिपा कर आप पर हावी होने का प्रयास कर सकता है. जिसके चलते काफी गुस्सा हो सकते हैं. खुद को अकेला महसूस कर सकते है. किसी के साथ भी अपनी परेशानी को साझा करने की जरूरत महसूस नहीं कर रहे हैं.

अपने साथ जुड़ने का प्रयास मन को शांत करने में सहायक साबित हो सकता है. धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ते रहे. जीवनसाथी को लेकर आप के मन में चिंता बन रही है. वैवाहिक जीवन में किसी का हस्तक्षेप आपको परेशान कर सकता है. कोशिश कर सामने वाले के किसी भी मंसूबे को पूरा न होने दें. 

स्वास्थ्य : पाचन से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है.  मन में बेचैनी और उद्गीनता के कारण आपको तनाव रह सकता है. लोगों से बात कर अपने तनाव को दूर कर सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति : धन का अनावश्यक दुरुपयोग न करें.  धन का निवेश सही जगह पर करना भविष्य में फायदेमंद साबित हो सकेगा. 

रिश्ते : किसी भी संबंध  पर आप विश्वास नहीं कर पा रहे है. पूर्व में घटित कुछ घटनाएं आपके जीवन में नए संबंध बनाने नही दे पा रही है.

