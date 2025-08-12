Makar Tarot Rashifal 12 August 2025: आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, किसी मित्र से मुलाकात हो सकती है

मकर (Capricorn):-

Cards:- The World

किसी भी कार्य की शुरुआत काफी सोच विचार के बाद करना ही आपके लिए बेहतर रहेगा.पूर्व में किए कार्यों में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है.अब इसको आगे ले जाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे है.जल्द ही आपको इसमें अच्छी सफलता मिलने के आसार दिखाई देने लगेंगे.इस तरह की सफलता की कल्पना आपने नही की थी.चारों तरफ से मिल रही प्रशंसा आपको उत्साहित कर सकती है.कड़ी मेहनत परिश्रम और लगन के साथ अपने कार्य को एक बेहतर मुकाम तक पहुंचाया हैं.आपकी ये सफलता आपको आपके सामाजिक, पारिवारिक और व्यावसायिक सभी क्षेत्रों में मान सम्मान दिला रही है.आपके परिजन, मित्र और सहयोगी, जिन्होंने आपकी मेहनत और परिश्रम को देखा है. वह आपकी सराहना कर रहे हैं.कार्य क्षेत्र में आपके उच्च अधिकारी गण आपकी कार्य कुशलता और व्यवहार की प्रशंसा करते है.पूर्व से अब परिस्थितियों में परिवर्तन आ रहा है.विदेश से कोई मित्र मिलने आ सकता हैं या फिर आपका प्रिय आपसे काफी दूर कही रहता है.हो सकता हैं,कि परिवार के साथ विदेश यात्रा के योग बन रहे हो.आने वाला वक्त काफी अच्छे अवसर लेकर आ रहा है.सही वक्त और सही अवसर का लाभ उठाकर आगे सफलता के आसमान को छूने का प्रयास करेंगे.

Advertisement

स्वास्थ्य : यात्रा के दौरान खराब खानपान से पाचन संबंधी परेशानियां होने लगी है.कमर में लगातार दर्द चलने फिरने में परेशानी कर सकता है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी.किसी मित्र से मुलाकात उसके साथ व्यवसाय करने के अवसर को साथ लेकर आएगी.

रिश्ते: विवाह प्रस्ताव कही दूर की जगह या विदेश से आए सकता है.किसी नए रिश्ते की शुरुआत जीवन को परिवर्तित कर सकती है.

---- समाप्त ----