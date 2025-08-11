Makar Tarot Rashifal 11 August 2025: कुछ बड़े अवसर सामने से आ रहे हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी

मकर (Capricorn):-

Cards:- Seven of wands

किसी के बनाए हुए जाल में खुद को फंसा पा रहे हैं.सामने वाला आपकी सफलता से काफी चिढ़ा हुआ हैं.हालांकि ये स्थिति काफी कठिनाई भरी हैं.और आपको इस स्थिति का सामना अकेले ही करना पड़ सकता हैं .फिर भी आप उर्जावान हैं.आपने सामने वाले को किसी भी हालात में अपनी स्थिति के बारे में अवगत न कराने का फैसला किया है.किसी नए व्यवसाय को शुरू करने की योजना बना सकते हैं.ये व्यवसाय किसी पुराने व्यवसाय का नवीनीकरण ही हैं.कार्य में सफलता मिलने के लिए पहले कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता हैं.हो सकता हैं, कि अभी तक आप अपने प्रतिद्वंदियों से जूझ रहे हो.जिसके चलते अपने करियर में कुछ खास नहीं कर पा रहे हो.ये वक्त हिम्मत हार कर बैठने का नहीं.सामने वालों को जवाब देने का हैं.आपका शांत रहना आपकी कमजोरी नहीं हैं.इस बात को सामने वाले को समझाना जरूरी हैं.प्रिय के साथ रिश्ते में कुछ तनाव हो सकता हैं.अगर मुश्किल न हो,तो बात समझने का प्रयास करें.

Advertisement

स्वास्थ्य: नाक की हड्डी थोड़ी से बढ़ने लगी हैं.जिस कारण सांस लेते समय परेशानी हो रही है.चिकित्सक ने एक छोटे सी शल्य चिकित्सा की बात कही है.

आर्थिक स्थिति: कुछ बड़े अवसर सामने से आ रहे हैं.इससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी.

रिश्ते:यदि किसी रिश्ते में झुकना पड़े,तो झुककर रिश्ते को बचा लेना समझदारी हैं.

---- समाप्त ----