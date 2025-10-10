scorecardresearch
 

Makar Tarot Rashifal 10 October 2025: मकर राशि वालों को मिलेगा मान-सम्मान, रिश्तों में आ सकता है उतार चढ़ाव

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 10 October 2025: इस समय अपनी सोच समझ को नकारात्मक ना होने दें. कोशिश करें कि विचारों में सकारात्मक बनी रहे.  किसी के साथ विवाद ना करें.  

मकर (Capricorn):-
Cards:- Five of pentacles 

इस समय कार्य क्षेत्र में अपेक्षित सफलता न मिल पाने के कारण उच्च अधिकारियों से काफी कुछ सुनना पड़ सकता हैं. साथ ही परिवार में आर्थिक स्थिति से संबंधित लिए गए किसी गलत फैसले के चलते आर्थिक संकट भी आ सकता हैं. दोनों ही स्थिति में फंसे होने के कारण आप खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं.  इस समय आप इन परिस्थितियों से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता ढूंढ नहीं पा रहे हैं. जिसके चलते आपका खुद पर से विश्वास उठने सा लग सकता हैं. आपको इस सलाह दी जाती हैं, कि आप अपने धैर्य और संयम को बनाए रखें. वक्त अभी प्रतिकूल हैं. जल्द ही अनुकूलता आपके जीवन में आती नजर आएगी.  और इन परिस्थितियों से बाहर निकलेगा समाधान भी आपको प्राप्त हो सकेगा.  इस समय अपनी सोच समझ को नकारात्मक ना होने दें. कोशिश करें कि विचारों में सकारात्मक बनी रहे.  किसी के साथ विवाद ना करें.  यदि कोई बहस करना की इच्छा रख रहा हो.  तो उसे दूर हो जाएं. इतने कुछ कई बार कुछ विवाद इतने अंतहीन होते हैं.  उनसे बाहर निकलना या उनको सुलझाना काफी मुश्किल हो जाता हैं. और साथ ही इसकी वजह से आपके कार्यों की सफलताओं पर भी प्रभाव पड़ सकता हैं. 

स्वास्थ्य: कुछ दिनों से बुखार लगातार बना हुआ हैं. इसके चलते आप काफी थका हुआ और कमजोर महसूस कर रहे हैं.  इस समय किसी चिकित्सक से परामर्श जरूर लें. 

आर्थिक स्थिति: आरती का स्थिति सामान्य बनी हुई है.  जीवन में पैसों से संबंधित कोई परेशानियां नहीं है. 

रिश्ते: लोगों के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के प्रयास सफल होते नजर आ रहे हैं. एक लंबे समय बाद सभी लोग आपस में मिलकर किसी उत्सव की तैयारी कर सकते हैं.

