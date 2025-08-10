scorecardresearch
 

Makar Tarot Rashifal 10 August 2025: मकर राशि वालों को सकता है आर्थिक लाभ, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 10 August 2025: नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती हैं. कोई ऐसा आपके कार्य पर नजर रखा हुआ है. जो आपके लिए परेशानी बढ़ा सकता हैं. अपने आस पास के लोगों की बातों पर ध्यान रखें.

capricorn horoscope
मकर (Capricorn):-

Cards:- Ace of Cups

प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम का इंतजार सफलता लेकर आ सकता हैं. एक नए जीवन को शुरुआत करेंगे. कुछ अच्छे बदलाव आपको नए अवसर दे सकते हैं. नौकरी में पदोन्नति के साथ अच्छी वेतन वृद्धि भी प्राप्त होने की उम्मीद बनी हुई है. पति पत्नी के संबंधों में बनी हुई कड़वाहट पुनः मधुरता में बदलती जा रही है. लंबे समय से संतान सुख की प्राप्ति की इच्छा अब जल्द ही पूरी होने वाली है. नन्हें मेहमान के आने की सुगबुगाहट परिवार में नया उत्साह लेकर आ रहा है. प्रिय के साथ विवाह को लेकर परिजनों से बात कर चुके है. अब इंतजार उनके जवाब का है. हालांकि आपको विश्वास है. कि आपके इस रिश्ते को सबकी सहमति जरूर मिलेगी. नए व्यवसाय की शुरुआत अपने मित्र के साथ साझेदारी में मिलकर करने की सोची है. नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती हैं. कोई ऐसा आपके कार्य पर नजर रखा हुआ है. जो आपके लिए परेशानी बढ़ा सकता हैं. अपने आस पास के लोगों की बातों पर ध्यान रखें.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य पहले से बेहतर हो रहा है. रात के समय कही अकेले आते जाते समय सावधानी रखें.

आर्थिक स्थिति: लंबे समय से किसी कर्जे को लेकर परेशान हो रहे हैं. अचानक से कहीं से मिले पैसे से राहत नजर आ सकती हैं.

रिश्ते:टूटे हुए रिश्तों को सुधारने के लिए वक्त अनुकूल है. थोड़ा झुकना पड़े तो झुक जाए. यही इस वक्त की जरूरत है.

लेटेस्ट

