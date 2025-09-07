Makar Tarot Rashifal 7 September 2025: मकर राशि वालों को आर्थिक मदद मिल सकती है, यात्रा का योग बन सकता है

मकर (Capricorn):-

Cards:-Eight of wands

माता पिता के साथ बढ़ते तनाव से बाहर निकलने की कोशिश सफल हो सकती हैं.जल्द ही कार्य संबंधित कुछ अच्छे समाचार मिल सकते है.परीक्षा में अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है.किसी बड़े व्यक्ति से मुलाकात जीवन के प्रति नया नजरिया लेकर आ सकती हैं.आने वाली परिस्थिति अनुकूल होती नजर आ रही है.परिवार में किसी के विवाह के शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती हैं.जिससे जीवन में उल्लास और नवीनता का संचार होने लगेगा.अपनी योग्यता और काबिलियत दूसरों के सामने साबित कर अपने लिए एक नई पहचान बना सकेंगे.किसी नौकरी की शुरुआत हो सकती है.काफी समय से नौकरी में मनचाही पदोन्नति की चाह थी.जल्द ही नौकरी में पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि की सूचना भी मिल सकती हैं. किसी नए कार्य की शुरुआत को लेकर योजना बना सकते हैं.आपके सामने काफी अवसर आ सकते हैं.जिसके कारण आपको काफी दुविधा महसूस होगी.भविष्य की योजनाओं को पहले पूरा करने का प्रयास करें.उसके बाद ही अन्य लोगों से साझा करें.

स्वास्थ्य : संतान की स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है .पर कार्य की अधिकता के चलते स्वास्थ्य के साथ लापरवाही ना करें.कार्य के साथ आवश्यक विश्राम भी करें.

आर्थिक स्थिति : आने वाले अवसर आर्थिक स्थिति को काफी अच्छा बना सकते हैं. भाई से आर्थिक मदद मिल सकती है.

रिश्ते : विवाह के लिए अच्छा प्रस्ताव आ सकता हैं. परिवार के साथ विदेश यात्रा का योग बन सकता हैं.प्रेम संबंध में नयापन आएगा.

