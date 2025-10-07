Makar Tarot Rashifal 7 October 2025: किसी की मदद कर सकते हैं, प्रेम संबंध के बारे में बताएंगे

मकर (Capricorn):-

Cards:- Five of swords

कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता हैं. जो आपके जीवन की दिशा बदल देगा. कोई ऐसा कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं. जो आपके लिए सही नहीं होगा. पर उस कार्य में जो लाभ आपको नजर आ रहे हैं. वो काफी लुभावने और लाभदायक नजर आ रहे हैं. इस बात से आप बेखबर हो सकते हैं. कि आपके लिए इस कार्य में काफी जोखिम हो सकता हैं. और साथ ही इस कार्य को पूरा करने के लिए आपको कुछ गलत कदम भी उठाना पड़ जाएं. जीवनसाथी के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति से मदद के सकते हैं.

जो उसके बदले में अच्छी कीमत मांगे. इससे आप थोड़े विचलित हो सकते हैं. सामने वाले को काम करवाकर धोखा देने की सोच बना सकते हैं. परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति आपके किसी करीबी का मित्र बन गया हैं. जिससे आपकी पुरानी अनबन हैं. अब उसको देखकर आप उसके इरादे समझने की कोशिश कर सकते हैं. हो सकता हैं, कि उसने आपको नुकसान पहुंचाने की नीयत से इस मित्रता को किया हो. और जल्द ही वो अपने इरादे आपके सामने रख दें.

Advertisement

स्वास्थ्य:किसी का दिया हुआ भोजन आपको बीमार कर सकता हैं. सामने वाले से जानबुझकर आपको बीमार करने की कोशिश कर सकता हैं.

आर्थिक स्थिति: किसी ने झूठ बोलकर आपसे कुछ धनराशि उधार की हैं. अब उसके इरादे इसे वापस करने के नजर नहीं आ रहे हैं.

रिश्ते: अपने परिजनों को अपने प्रेम संबंध के बारे में बता सकते हैं. इस बात से आपको घर में हंगामा होने की उम्मीद हैं.

---- समाप्त ----