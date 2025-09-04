scorecardresearch
 

Makar Tarot Rashifal 4 September 2025: मकर राशि वालों को मिल सकता है धोखा, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 4 September 2025: आपका अतीत आपके पीछे है तथा आपका पूरा जीवन आपके आगे पड़ा है. इसलिए दिल की गहराइयों से अपनी जीवनयात्रा को जारी रखें.

मकर (Capricorn):-

Cards:- Death

कुछ लोगों के साथ आपके बढ़ते तनाव ने आपको कुछ कठोर निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया हैं. जिसके चलते आप सामने वाले को न्यायालय में ले जा सकते हैं. सामने वाले को इस बात की उम्मीद आपसे नहीं थी. जिसके चलते आप लोगों के रिश्ते टूट सकते हैं. कुछ लोगों के साथ इस समय आपके रिश्ते पहले से अधिक दूषित हो सकते हैं. ऐसे लोगों के साथ अब आपको दूर हो जाना चाहिए. ना ही तो आगे चलकर आपको काफी आर्थिक और सामाजिक नुकसान उठाना पड़ सकता हैं. जीवन से कुछ अनावश्यक चीजों या लोगों को बाहर निकालने का समय आ चुका हैं. इस समय काफी बड़े बदलाव का सामना करना पड़ सकता हैं. आगे आने वाले समय पर ध्यान केंद्रित करें. यदि किसी कीमती चीज या प्रिय व्यक्ति से दूर हो चुके हैं. तो परेशान न हो. जल्द ही कुछ अच्छी सूचनाएं आपको प्राप्त हो सकती हैं. आपका अतीत आपके पीछे है तथा आपका पूरा जीवन आपके आगे पड़ा है. इसलिए दिल की गहराइयों से अपनी जीवनयात्रा को जारी रखें.

स्वास्थ्य: बढ़ती हुई खांसी किसी बड़ी परेशानी की तरफ इशारा कर रही हैं. किसी भी समय को नजरंदाज ना करें.

आर्थिक स्थिति: कोई आपको आर्थिक रूप से धोखा दे सकता हैं. किसी को इस समय उधार न दें.

रिश्ते:प्रिय कुछ समय के लिए कार्यवश दूर जा सकता हैं. इस बात से मन अशांत हो रहा हैं.

